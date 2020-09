Die Stadt Duisburg verweist mit Blick auf die Kommunalwahl, dass in den Wahlräumen eine Maskenpflicht besteht. (Symbolbild)

Maskenpflicht Kommunalwahl in Duisburg: Maskenpflicht in Wahlräumen

Duisburg. Bei der Kommunalwahl am 13. September herrscht in den Duisburger Wahlräumen Maskenpflicht. Wo zudem ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss.

Die Stadt Duisburg verweist mit Blick auf die Kommunalwahl am 13. September darauf, dass in den Wahlräumen eine Maskenpflicht besteht. Ein Mund-Nasen-Schutz müsse auch auf den Wegen dorthin sowie bei Warteschlangen auch vor Gebäuden getragen werden. Dies sei in der neuen Corona-Schutzverordnung, gültig seit dem 31. August, unmissverständlich festgelegt.

Für Personen, die Mund-Nasen-Bedeckungen vergessen haben sollten, verfügen die Wahlvorstände vor Ort nach Angaben der Stadt über einen Notbestand an Einwegmasken.

Duisburger Wahlleiter Martin Murrack begrüßt Maskenpflicht in Wahlräumen

„Ich begrüße diese eindeutige Regelung ausdrücklich. Wahlberechtigte, denen das Tragen eines Mund-Nasenschutzes nicht möglich ist, können ihre Stimme gerne per Briefwahl abgeben“, so Wahlleiter Martin Murrack.

[Alle aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt kostenlos für den Newsletter anmelden.]