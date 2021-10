Komiker Helge Schneider kommt im März 2022 nach Duisburg.

Duisburg. Komiker Helge Schneider tritt im März 2022 an zwei Abenden in der Duisburger Mercatorhalle auf. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Komiker Helge Schneider kommt im März mit seinem neuen Programm „Ein Mann und seine Gitarre“ nach Duisburg. Am 19. und 20. März 2022 tritt der Mülheimer an zwei Abenden jeweils um 20 Uhr in der Mercatorhalle auf.

Der Vorverkauf läuft bereits, Karten kosten zwischen 42,95 und 51,95 Euro und sind an den bekannten Vorverkaufstellen, bei Eventim und unter helge-schneider.de erhältlich.

