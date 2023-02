Die Polizei stellte die Drogen in Duisburg-Meiderich sicher. (Archivbild)

Festnahme Koks in Socken versteckt – Drogendealer (21) festgenommen

Duisburg. Die Duisburger Polizei hat in Untermeiderich einen mutmaßlichen Dealer festgenommen. Auch ein Kunde des 21-Jährigen ging den Beamten ins Netz.

Die Duisburger Polizei hat am Mittwochabend in Untermeiderich einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Auch ein Kunde des 21-Jährigen ging den Beamten ins Netz.

Der entscheidende Tipp kam dabei von einem Kollegen. Der hatte in seiner Freizeit gegen 20.30 Uhr im Bereich Horststraße/Sonderburgstraße den jungen Mann dabei beobachtet, wie er mit Drogen handelte. Der Polizist alarmierte die Einsatzkräfte.

Duisburger Polizei stellt in Wohnung weitere Drogen sicher

Streifenpolizisten kontrollierten dann den 21-Jährigen und fanden bei ihm zwei Handys und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Außerdem entdeckten sie bei einem 34 Jahre alten Kunden des Dealers zwei Bubbles, also Konsumeinheiten, Kokain. Der Mann hatte das Koks in seinen Socken versteckt und muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Den 21 Jahre alte Dealer brachten die Beamten ins Gewahrsam. Ein Richter ordnete derweil die Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort stellten die Polizisten weitere Drogen in nicht geringer Menge sicher. Der 21-Jährige wird nun einem Haftrichter vorgeführt.

