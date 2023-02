Kohlenmonoxid-Pipeline: Klage nach 16 Jahren abgewiesen

Düsseldorf/Duisburg. Zwei Frauen hatten gegen Kohlenmonoxid-Pipeline durch das Rheinland geklagt. Seit 2009 liegen die Rohre, noch immer fließt in ihnen kein Gas.

Nach 16 Jahren hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht zwei Klagen gegen die Kohlenmonoxid-Pipeline zwischen Dormagen und Krefeld abgewiesen. Die Klagen zweier Frauen aus Ratingen und Hilden seien die letzten beiden gegen den Planfeststellungsbeschluss gewesen, mit dem der Bau der Pipeline genehmigt worden war, teilte das Gericht am Dienstag mit. Die Verfahren waren ausgesetzt worden, bis das Leitverfahren in der Sache rechtskräftig wurde.

67 Kilometer lange Pipeline stößt auf Widerstand

Zuvor hatte das Gericht zweieinhalb Stunden lang über die beiden Klagen verhandelt. Die 67 Kilometer lange Pipeline, die rechtsrheinisch auch auf Duisburger Stadtgebiet die beiden linksrheinischen Bayer-Werke in Uerdingen und Dormagen verbindet, stößt im Rheinland auf anhaltenden Widerstand. Seit 2009 liegen die Rohre schon unter der Erde, doch noch immer fließt in ihnen kein Gas. Die Covestro Deutschland AG führt als Nachfolgerin der Bayer AG das Verfahren als Betreiberin fort. Sie hofft auf einen Betrieb frühestens in drei Jahren. Die Klägerinnen können gegen die Entscheidung noch in Berufung gehen.

(Az.: 3 K 2188/07, 3 K 2218/07)

(dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg