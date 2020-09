Königstraße: Unbekannter schlägt auf Ladendetektiv ein

In einem Warenhaus an der Königstraße hat ein Ladendetektiv eine mutmaßliche Diebin erwischt.

Duisburg. In einem Kaufhaus an der Königstraße in Duisburg hat ein Detektiv eine Ladendiebin erwischt. Ein mutmaßlicher Helfer wurde daraufhin gewalttätig.

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstag in Duisburg eine 31-Jährige beim Diebstahl beobachtet. Gegen 11.35 Uhr versteckte die Frau in einem Warenhaus an der Königstraße zwei Rasierer unter ihrem Pulli und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen.

Als der 34-Jährige die mutmaßliche Diebin stellen wollte, rannte sie weg. Doch der Ladendetektiv ließ nicht locker und hielt sie fest – bis ein mutmaßlicher Helfer gewalttätig wurde: Der Unbekannte schlug auf den Zeugen ein und flüchtete anschließend in Richtung Kantpark.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Mutmaßliche Diebin versteckt sich im Gebüsch

Die 31-Jährige versuchte, sich in einem Gebüsch zu verstecken, doch die bereits alarmierte Polizei entdeckte die Frau umgehend. Die Beamten nahmen sie vorläufig fest. Wegen räuberischen Diebstahls sollte die Verdächtige ohne festen Wohnsitz am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.