Königstraße Duisburg: Masken-Verweigerer schlagen Polizisten

Schilder weisen auf der Königstraße in der Duisburger Innenstadt auf die Maskenpflicht hin.

Duisburg. Auf der Königstraße in der Innenstadt ist laut Polizei eine Masken-Kontrolle eskaliert. Ein Mann und eine Frau sollen Beamte attackiert haben.

Seit dem 22. Oktober müssen Passanten auch auf der Königstraße in der Duisburger Innenstadt einen Mund-Nasen-Schutz tragen. So schreibt es die Allgemeinverfügung der Stadt zum Infektionsschutz vor. Noch immer aber halten sich nicht alle Fußgänger daran. Darum hat eine Polizeistreife am Montag gegen 17.15 Uhr auf der Königstraße einen Mann und dessen Begleiterin angesprochen. Der Einsatz eskalierte, berichtet das Präsidium.

Der Mann habe den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz laut Polizeipressestelle nicht wirksam getragen: „Doch anstatt diesen richtig anzuziehen, weigerte sich der 30-Jährige vehement und wurde zunehmend aggressiver.“

Als die Polizisten den Mann mit zur Wache nehmen wollten, schlug er um sich. Auch seine 36 Jahre alte Begleiterin habe sich eingemischt. „Sie schlug und trat um sich, so dass sie einen Polizisten traf und verletzte“, meldet die Polizeibehörde.

Letztlich mussten beide „zur Gemütsberuhigung“, so die Polizei, ins Gewahrsam. Die Beamten erstatteten Anzeigen unter anderem wegen der Widerstände. Der verletzte Ordnungshüter habe seinen Dienst fortsetzen können.