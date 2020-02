Königsgalerie in Duisburg: Ein Einkaufszentrum am Scheideweg

Duisburg. Mehrere Mieter haben die Königsgalerie in Duisburg verlassen. Mehr als 13 Lokale stehen leer. Diese Zukunftsüberlegungen gibt es für das Center.

Die Unternehmen Koffer-Direkt, Oil & Vinegar und Herzog & Bräuer haben die Königsgalerie in Duisburg verlassen. Die Ladenlokale sind bereits geräumt. Mit dem Wegfall des Kofferspezialisten, dem Geschenke-Shop für Öle und dem Fachgeschäft für Unterwäsche und Dessous vergrößert sich der Leerstand in der Einkaufsmeile.

2011 wurde das Einkaufszentrum mit der überdimensionalen Krone an der Decke eröffnet. Damals sollte das Center große Marken im gehobenen Preissegment nach Duisburg locken. Acht Jahre später kann dieses Vorhaben als gescheitert angesehen werden: Statt tonangebende Schneiderkunst zu vereinen, erleben Besucher viele leere Ladenlokale.

Einkaufszentren in Duisburg: Königsgalerie keine „A-Lage“

Mehr als 13 Geschäftseinheiten in dem von Klépierre Management betriebenen Center stehen leer. Hinzu kommen lediglich bespielte Schaufenster, die über weiteren Leerstand hinwegtäuschen. Neben dem Platzhirsch der Königstraße, dem Einkaufszentrum Forum, das laut Aussagen des Betreibers – ebenfalls Klépierre – jährlich acht Millionen Besucher anzieht, büßt die Königsgalerie an Attraktivität ein. „Die Königsgalerie ist kein A-Standort mehr“, sagte Centermanager Jan Harm bereits im November.

Dem innerstädtischen Konkurrenzkampf wird sich das Center an der Steinschen Gasse auf lange Sicht wohl geschlagen geben müssen – auch, weil zwei bisher exklusiv in der Königsgalerie zu findende Geschäfte zukünftig im Forum vertreten sein werden.

Duisburg: Shops wählen Umzug in das besser besuchte Forum

Mit dem Kosmetikanbieter Rituals und dem Geschenke-Shop Oil & Vinegar senken nämlich zwei neue Mieter den geringen Leerstand im Forum. Rituals ist noch in der Königsgalerie vertreten, Oil & Vinegar hat den Standort nun aber aufgegeben. Im Schaufenster weist eine Infotafel auf die Neueröffnung Ende Januar im Forum hin.

Jan Harm hatte im Gespräch mit dieser Redaktion bereits im vergangenen Jahr Zweifel geäußert, dass die Unternehmen Rituals und Oil & Vinegar in Duisburg eine Zwei-Standort-Strategie anstreben. In Bezug auf das niederländische Unternehmen mit Ölen und Essigen gibt es bereits jetzt Gewissheit. „500 Meter machen in Duisburg einen Unterschied“, sagt Harm im Hinblick auf die Attraktivität der beiden Shoppingcenter.

Wie geht es weiter mit der Königsgalerie? Gedankenspiele des Betreibers

Bekannt ist: Klépierre mache sich im Hintergrund „Gedanken über die Ausrichtung“ der Königsgalerie, so der Centermanager. Es müsse offen die Frage gestellt werden, ob am Standort Einzelhandel alleine funktioniert. Bei den Gedankenspielen über eine wirtschaftlich rentable Strategie spielen auch Büroflächen und Dienstleister eine Rolle, um den Leerstand in der Königsgalerie zu minimieren.

Positive Nachrichten hinsichtlich Neuvermietung gibt es dennoch: Wie Centermanager Jan Harm verrät, soll in diesem Jahr ein Geschäft für Kaffeemaschinen eröffnen. Im November eröffnete das Unternehmen Deiters. Der Verkleidungsexperte, der auf 1200 Quadratmetern mehr als 2500 Kostüme anbietet, kann in der aktuellen jecken Zeit als Ankermieter betrachtet werden, der Kunden in die Königsgalerie lockt.