König Willem-Alexander in Duisburg: Wo Fans ihn sehen können

Duisburg. Der niederländische König Willem-Alexander kommt in der nächsten Woche nach Duisburg. Hier können Fans des Königshauses den Monarchen sehen.

Der niederländische König Willem-Alexander kommt am kommenden Dienstag, 14. November, nach Duisburg. Bei seiner Besichtigung von Wasserstoff-Projekten wird der Monarch von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) begleitet.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Im Oktober hatte der König im Rotterdamer Hafen den Startschuss für das nationale Wasserstoff-Netzwerk der Niederlande gegeben, nun besucht er die Wasserstoff-Region Rhein-Ruhr. Ein nahe liegendes Ziel: Den größten europäischen Seehafen soll bald eine Pipeline mit Duisburg verbinden, über die Importe des Brennstoffs der Zukunft zu den großen Industriebetrieben an Rhein und Ruhr transportiert werden.

Nach dem Mittagessen beginnt der Duisburg-Nachmittag für den Monarchen

Der Besuch beginnt im Parkhotel Engelsburg in Recklinghausen, anschließend besucht Willem-Alexander den Chemiepark Marl. Nach einem Mittagessen mit NRW-Unternehmern im Wasserschloss Wittringen (Gladbeck) wird der Regent um 13.55 Uhr am Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) der Uni Duisburg-Essen an der Carl-Benz-Straße in Neudorf erwartet.

Anschließend geht’s – natürlich im Wasserstoff-Auto – weiter zur Besichtigung des Duisburger Hafens, die um 15.20 Uhr in der Duisport-Verwaltung in Ruhrort beginnen soll. Um 17.30 Uhr endet der Besuch mit einem „H 2 -Connecting-Event“, Schauplatz des Treffens der Handelsdelegationen aus NRW und den Niederlanden ist der Landschaftspark Nord.

Kein öffentlicher Auftritt: Die besten Gelegenheiten für Schaulustige

Ein öffentlicher Auftritt von Willem-Alexander ist während des Besuchs nicht vorgesehen, eine Pressekonferenz für Medienvertreter ist gegen 17 Uhr im Hafen vorgesehen. Für Schaulustige, die dennoch einen Blick auf den Prinzen von Oranien-Nassau erhaschen wollen, bieten sich die besten Gelegenheiten wohl vor und nach dem Beginn des ZBT-Besuchs oder bei seinem Eintreffen im Meidericher Landschaftspark.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg