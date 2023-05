Kochquintett: Drei Top-Restaurants aus Duisburg tischen auf

Duisburg. Fünf Top-Restaurants – und fünf Menüs zu Sonderpreisen: So lautet das Motto des „Kochquintetts“. Diese Restaurants aus Duisburg sind dabei.

Liebhaber der gehobenen Küche können sich freuen: Ab Juni startet die beliebte Genuss-Reihe „Kochquintett“ in die nächste Runde. Bei der „Niederrhein“-Ausgabe sind drei Restaurants aus Duisburg, eines aus Oberhauses und eines aus Krefeld dabei. Das Konzept: Von Juni bis Oktober bieten die teilnehmenden Top-Restaurants ein typisches Menü zu einem Sonderpreis an. In Duisburg können Interessierte auch wieder Sterne-Luft schnuppern.

Kochquintett: Welche Restaurants in Duisburg und Umgebung beteiligen sich?

Sven Nöthel hat vor kurzem seinen Stern verteidigt. Die Plätze in seinem Sterne-Restaurant sind stets schnell ausgebucht. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Den Anfang macht im Juni das Sterne-Lokal „Mod“ (Grafschafter Straße 197) von Sven Nöthel. Zum Preis von 129 Euro gibt es vier Gänge, inklusive Weinen, Bieren oder einer alkoholfreien Begleitung. Auf der Karte stehen beispielsweise „Wildlachs mit Gurke, Apfel und Skyr“, „Pulpo mit Tomate, Paprika und Rosmarin“, „Rinderbrust BBQ mit Mais, Aubergine und Zitronenthymian“ sowie Erdbeeren und Oliven samt Basilikum-Zartbitterschokolade.

Das Angebot in Duisburg-Baerl gilt von Dienstag bis Donnerstag sowie Sonntagmittag. Wer einen Platz ergattern möchte, sollte schnell sein – die Tische sind erfahrungsgemäß schnell ausgebucht. „Wir machen gerne beim Kochquintett mit, weil fünf Köche vom Niederrhein zusammenkommen. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, uns auch einem jüngeren Publikum vorzustellen. Das Kochquintett läuft richtig gut“, erklärt Koch Sven Nöthel begeistert. Vor kurzem hat er seinen Stern verteidigt. Reservierungen sind unter der Rufnummer 0176 23557864 möglich.

Kai Wergener vom Restaurant Küppersmühle freut sich auf neue Teilnehmer und Stammgäste. Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services

Im Juli folgt die Küppersmühle am Innenhafen (Philosophenweg 49-51), von Fans schlicht „Kü“ genannt. Kai Wergener freut sich schon auf den Besuch der Gäste: „Da jedes Restaurant seinen eigenen Monat hat, können Gäste ganz entspannt jeden Monat in einem anderen Restaurant essen gehen. Dies macht für uns den Reiz aus.“ Über die Jahre habe sich gerade am Niederrhein eine große Basis an Stammgästen gebildet. „So ist unser Monat Juli jeden Tag wie ein Klassentreffen. Man trifft alte Bekannte wieder. Leute, die zum ersten Mal teilnehmen, werden später zu Stammgästen“, erklärt Wergener.

Team der Küppersmühle freut sich auf ein Wiedersehen mit Stammgästen

Kulinarisch dürfen sich die Besucher auf folgende Kreationen von Thomas Tramp und seinem Team freuen: Auf ein Amuse Bouche folgt „Avocado-Ceviche von der Bernstein-Makrele mit Mango, Kokos, Kalamansi und Ingwer. Des Weiteren steht ein Pfifferlingsravioli mit Parmesan-Espuma und „48/60 US Prime-Beef vom Nebraska Rind mit Salsa Verde, Erdnuss, violetter Süßkartoffel und geflämmtem Mais“. Als Dessert wird weiße Schokoladenmousse, Erdbeere, Litschi, Rosenwasser und Salzkaramelleis serviert. Es folgen Petite Fours. Das Menü kostet 99 Euro pro Person, inklusive Weinbegleitung. Geöffnet hat die Küppersmühle Mittwoch bis Samstag von 17.30 bis 20 Uhr. Reservierungen und Infos: 0203 518888-0.

Philip Rümele von der „KRasserie“ in Krefeld (Zur Feuerwache 5) lädt im August ein. Hinter der KRasserie verbirgt sich ein „frankophil geprägtes à-la-carte-Restaurant“, beschreiben die Veranstalter. Das Menü umfasst vier Gänge. Es werden „Bachkrebse und junge Erbse sowie Wiesenkräuter“ annonciert. Zudem „Grüner Spargel und Holunderblütenvinaigrette“, „Pochierter Elsässer Saibling mit Rucolaspinat und weiße Tomatenbutter“. Als Hauptgang gibt es „Zweierlei vom Poltinger Lamm, Pak Choi. Ume Pflaume, Würziger Cous-Cous und Fencheljus. Den Abschluss bilden „Weinbergpfirsich und Champagner, geröstete Mandel und Klee“. Kostenpunkt: 99 Euro, begleitende Weine oder Biere inklusive. Reservierungen und Infos: 02151 9360800. Das Menü wird dienstags bis samstags ab 18 Uhr serviert.

Neues Trio leitet das „Hackbarths“ in Oberhausen

Stephan Conze, Stefan Kutzner und Konstantinos Georgiadis (v.l.) haben das Restaurant Hackbarths in Oberhausen übernommen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Im April endete im „Hackbarths“ in Oberhausen eine Ära: Jörg und Uschi Hackbarths haben ihr Spitzenrestaurant, das unweit des „Centro“ (Im Lipperfeld 44) liegt, nach 31 Jahren abgegeben. Stefan Kutzner und Stephan Conze haben in der Küche übernommen, Gastgeber im Restaurant ist Konstantinos Georgiadis. „Was bleibt, ist die prägnante rote Tür und der Slogan ,so viel Zeit muss sein.’ Wir verschreiben uns voll und ganz dem Produkt, kochen regional, saisonal und nachhaltig“, verspricht das Trio. Im September kann man sich davon überzeugen.

Für 99 Euro inklusive Wein oder Bier, gibt es folgende Gänge: „Geräucherter Saibling“, interpretiert mit Gurke, Gin und Tonic. „Tortelloni im Asia Style“, dazu gehören Dashi, Karotte, Sellerie und Erbsen. Gang drei: Gegrillter Zander, bunte Bete, Meerrettich sowie Kartoffelschnitte. Außerdem: „Rinderschulter geschmort“ samt Wirsing Roulade, Kartoffelschaum und Speck Jus. Den süßen Abschluss bildet eine Tarte von der Stachelbeere. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr und 18 bis 23 Uhr. Samstag von 18 bis 23 Uhr.

„Villa Patrizia“ beschließt das Kochquintett im Oktober

Gäste, die die „Villa Patrizia“ besuchen, laufen oder fahren über einen roten Teppich. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Den Abschluss bildet im Oktober die Villa Patrizia am Kaiserberg (Mülheimer Straße 213). Patrizia und Nico Bodean servieren authentische italienische Küche auf hohem Niveau. Der Edel-Italiener zählt zu einem der besten Restaurants in Duisburg. Wer hier einkehrt, fährt oder schlendert über einen roten Teppich. Das Restaurant hat es erst kürzlich wieder in den Gastronomie-Führer „Gault Millau“ geschafft. Benannt ist die Villa nach Patrizia Bodean. Bevor die beiden vor sieben Jahren nach Duisburg zogen, führte das Ehepaar in Oberhausen das Familienrestaurant „Pina“ in dritter Generation.

Nach einem Amuse Gueule wird sizilianisches Sesam Landbrot mit Tonno Mousse, kalt gepresstem Bio Olivenöl La Gioia und Celinna Oliven gereicht. Außerdem stehen auf der Karte: „Loins vom Tonno, Sashimi mit rote Tropea Zwiebel, Pantelleria Orange und einer bretonischen Hummer-Praline“, handgefertigte Orecchiette und getrüffeltes Fasonna-Milchkalbsragout. Es folgen „Sorbetto all Mango-Maracuja, Rum“, „Mignon vom Fassona Milchkalbsfilet an gereifte Pecorino Creme und geröstete Pistazie.“ Das Dessert ist eine weiße Schokomousse mit Waldfrüchten und Mandelparfait. Auch hier kostet das Menü 99 Euro, Biere oder Weine inklusive. Reservierungen unter der Rufnummer 0203 330480.

Sämtliche Infos rund um das Kochquintett, auch in den anderen Regionen, gibt es außerdem online: www.kochquintett.de.

