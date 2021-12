Koala aus Dresden auf Paarungsurlaub im Duisburger Zoo

Duisburg. Paarungsbesuch im Duisburger Zoo: Das Dresdner Koalaweibchen Sydney soll Nachwuchs bekommen. So verlief die Begegnung mit Männchen Irwin.

Auch der Dresdener Zoo möchte Koala-Nachwuchs haben. Deshalb hat er sein Koalaweibchen Sydney nach Duisburg geschickt, denn die Chemie zwischen den eigenen Zuchtpartnern stimmte wohl nicht. Jetzt soll Koala-Männchen Irwin für Nachwuchs sorgen.

Irwin ist zwölf Jahre alt und wurde in Australien geboren, seine Blutlinie sei wertvoll für die europäische Koalazucht, erklärt der Dresdener Zoo. In Duisburg war Sydney, die mit drei Weibchen und zwei Jungtieren untergebracht wurde, erst überfordert. In einem Einzelgehege gewöhnte sie sich aber schnell ein, sagt Revierleiter Olaf Lohnitz, der seinen Schützling ins Ruhrgebiet begleitet hatte. Nachdem Sydney das leere Gehege ihres potenziellen Geschlechtspartners interessiert begutachtet hat, reagierte danach auch Irwin interessiert auf die neuen Gerüchen: Es gab ein „stürmisches Zusammentreffen“ und in Dresden steigt die Hoffnung, dass Sydney bei ihrer Heimkehr im Februar ein Jungtier im Beutel hat.

Zuletzt hat im November ein neues Koalababy in Duisburg seinen Kopf aus dem Beutel der Mutter gesteckt. Das Pfleger-Team hat schon weit über 30 kleine Koalas aufgezogen.

Mit dem aktuellen Nachwuchs leben im Koalahaus vier Jungtiere – sie alle wurden in den vergangenen 18 Monaten geboren und haben ihre eigene Geschichte. Das Koalahaus des Zoos ist täglich von 9 bis 15.30 Uhr geöffnet. Weitere Infos: https://zoo-duisburg.de/preise-oeffnungszeiten

