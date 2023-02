Knöllchen in Marxloh: Falschparker schubst Ordnungshüterin

Mitarbeitende des Duisburger Ordnungsamtes wurden in Marxloh von einem Falschparker attackiert. Dem hatten sie zuvor ein Knöllchen an den Wagen geheftet.

Duisburg. Ein Falschparker hat sich in Marxloh so sehr über einen Strafzettel aufgeregt, dass er auf Mitarbeitende der Verkehrsüberwachung losging.

Die Polizei berichtet, dass Mitarbeitende des Duisburger Ordnungsamtes in Marxloh angegangen worden sind. Auslöser soll demnach ein Knöllchen gewesen sein.

Den Strafzettel hatte eine Mitarbeiterin der Verkehrsüberwachung am Sonntag, 19. Februar, um etwa 13.15 Uhr an die Windschutzscheibe eines Autos geheftet. Der Wagen stand laut Polizei im Halteverbot.

Duisburg-Marxloh: Falschparker schubste Mitarbeiterin des Ordnungsamtes

Nur wenige Minuten später erschien der 43 Jahre alte Halter des Wagens an seinem Auto an der Kurt-Spindler-Straße. Er „stürmte wutentbrannt auf die 51-Jährige zu und schubste sie“, berichtet die Pressestelle des Präsidiums. „Dann setzte er sich in seinen Renault und gab mehrere Male leicht Gas“, so dass er dabei einen weiteren Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung mit der Fahrzeugfront berührte. Der 52 Jahre alte Kollege der städtischen Mitarbeiterin hatte sich vor den Wagen des Falschparkers gestellt.

[Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo + Duisburg-Newsletter gratis abonnieren]

Schließlich habe der 43-Jährige sein Auto umgeparkt und sei zurück in ein Haus gegangen. Dort traf ihn die inzwischen alarmierte Polizei. Weil der Mann der Beamtin und dem Beamten gegenüber angab, regelmäßig Medikamente zu nehmen und ein Vortest positiv anschlug, kam er für eine Blutprobenentnahme mit zur Wache. Wegen der Attacken auf die Ordnungshüter der Verkehrsüberwachung wurde er angezeigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg