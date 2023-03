Klinik in Duisburg: Mann stirbt nach Sturz in Aufzugsschacht

Ein 59-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag in einem Duisburger Krankenhaus nach einem Sturz in einen Aufzugsschacht gestorben. Was die Polizei Duisburg bisher weiß.

Duisburg. Ein Mann (59) ist am Sonntag tot in einem Aufzugsschacht eines Duisburger Krankenhauses gefunden worden. Was die Polizei Duisburg bisher weiß.

Der Hausmeister (59) des BG Klinikums in Buchholz ist am Sonntagnachmittag, 19. März, tot in einem Aufzugsschacht gefunden worden. Dies hat die Polizei Duisburg erst am Dienstagnachmittag auf Nachfrage der Redaktion mitgeteilt.

Demnach hatten Mitarbeiter des Krankenhauses an der Großenbaumer Allee die Polizei am Sonntag gegen 15 Uhr alarmiert. Der tot aufgefundene 59-Jährige soll Arbeiten am Aufzugsschacht durchgeführt haben. Wie die Polizei weiter mitteilt, laufen die Ermittlungen zum Fall und zur genauen Todesursache.

Die Verantwortlichen des BG Klinikums waren bisher telefonisch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Nach Angaben der Polizei Duisburg ist der Hausmeister des BG Klinikums am Sonntagnachmittag tot in einem Aufzugsschacht des Buchholzer Krankenhauses gefunden worden. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

