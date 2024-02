Klimastreik in Duisburg: Dazu ruft Fridays for Future auf

Fridays for Future ruft zum Klimastreik in Duisburg auf – diesmal gemeinsam mit der Gewerkschaft Ver.di.

Die Duisburger Klimabewegung wird sich am Freitag, 1. März, am bundesweiten Klimastreik von Fridays for Future (FFF) gemeinsam mit der Gewerkschaft Ver.di beteiligen und ruft Bürger zum Mitmachen auf. Eine Demonstration unter dem Motto „Wir fahren zusammen“ beginnt um 16 Uhr vor dem Forum auf der Königstraße.

„Wir fahren zusammen“ ist eine Allianz, in der Fahrgäste, die Klimabewegung und Beschäftigte im Nahverkehr mit Ver.di für bessere Arbeitsbedingungen und eine Verdopplung der Investitionen in Bus und Bahn bis 2030 kämpfen.

Fridays for Future und Ver.di fordern: ÖPNV-Investitionen verdoppeln

„Wir alle wollen pünktlich und sicher zur Arbeit, zum Amt oder in die Schule kommen“, sagt Linda Kastrup, Sprecherin von Fridays for Future Duisburg. „Deswegen gehen wir am 1. März gemeinsam auf die Straße.“

In 15 Bundesländern, darunter NRW, laufen zurzeit Tarifverhandlungen im ÖPNV. Ver.di und FFF argumentieren: Bis 2030 würden in Deutschland 100.000 Beschäftigte fehlen, es fielen immer mehr Fahrten aus, Linien müssten gestrichen werden.

Die Klimaziele könnten nur über einen besseren Nahverkehr erreicht werden, sagen Fridays for Future und Ver.di. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Diese Entwicklung solle durch bessere Arbeitsbedingungen und Investitionen in den ÖPNV entgegengewirkt werden. Cigdem Kaya-Boztemur, Gewerkschaftssekretärin von Ver.di Duisburg-Niederrhein, sagt: „Die Erreichung der Klimaziele ist ohne eine echte Verkehrswende und eine nachhaltige und dauerhafte Stärkung des ÖPNV nicht möglich.“

