Klimaentscheid Duisburg: Infostand für „andere Baumpolitik“

Nach den umstrittenen Baumfällungen an der Wedauer Straße (Aufnahme vom 18. Februar 2023): Das Bündnis Klimaentscheid appelliert an Rat, Stadt und OB unter anderem, mehr für den Erhalt alter Bäume zu kämpfen.

Duisburg. Das Bündnis Klimaentscheid kämpft für eine anderen „Baumpolitik“ in Duisburg – uns sammelt am Dienstag Unterschriften in der Innenstadt am Forum.

Das Bündnis Klimaentscheid will sich am Dienstagnachmittag (25. April) – am Tag des Baumes – mit einem kritischen Infostand am Einkaufszentrum Forum für eine „andere Baumpolitik“ in Duisburg einsetzen.

„Baumpolitik in Duisburg, das heißt leider viel zu oft, dass die Kettensäge angeworfen wird“, kritisiert Wolfgang Dewald (ADFC) für das Bündnis: „Angeblich alternativlose Fällungen entsetzen uns immer wieder an verschiedenen Stellen unserer Stadt. Baumschutz, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, zeitgemäße Planung von Straßensanierungen – in Duisburg Fremdwörter.“

Bündnis Klimaentscheid fordert andere „Baumpolitik “ für Duisburg von Stadt, Rat und OB

Die beteiligten Gruppen fordern „von Verwaltung, Rat und Oberbürgermeister deshalb eine andere Baumpolitik“. Am Stand vor dem Forum können Interessierte von 15 bis 18 Uhr Briefe an den Oberbürgermeister und den Rat schreiben und Wünsche dazu formulieren. „Die Briefe hängen wir auf der Königstraße gut sichtbar auf, im Anschluss werden sie am Rathaus übergeben“, kündigt Antje Ahlbrecht vom Klimaentscheid an. Am Stand können Kinder Bilder malen, die Forderungen noch verständlicher machen.

Außerdem will das Bündnis Klimaentscheid bei dieser Gelegenheit weitere Infos über Baumfällungen sammeln. Daraus entstehe zurzeit ein Stadtplan, der die Menge der Fällungen in Duisburg deutlich machen soll.

„Um jeden altem großkronigen Baum kämpfen“

Duisburg sei eine Großstadt mit Hitzeinseln, zunehmender Versiegelung und Aufheizung im Sommer. „Immer wieder liegen wir bei den sommerlichen Höchsttemperaturen deutschlandweit ganz weit vorne“, beklagt die Duisburger Kreisgruppe vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Um negative Folgen für die Bewohner und deren Lebensqualität zu mindern, würden „verantwortungsvolle Städte“ Frischluftschneisen schaffen, die Städte begründen und, „wo es möglich ist, um jeden alten, großkronigen Baum kämpfen“. Auch das Umweltbundesamt betone in einer Studie zur Zukunft in den Städten, wie wichtig es für Schatten und Kühlungseffekte sei, den alten Baumbestand in den Städten zu schützen.

