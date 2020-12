Kleine Änderungen auf Buslinie 921 von Moers nach Duisburg

Moers/Duisburg. Die NIAG hat kleine Änderungen auf einigen Buslinien ab 13. Dezember angekündigt. Betroffen ist auch die Linie 921 von Moers nach Duisburg.

Die NIAG kündigt auf einigen Buslinien einige geringfügige Veränderungen ab Sonntag, 13. Dezember, an. Dies betrifft auch die Linie 921 Moers – Rheinhausen – Duisburg.

Montags bis freitags werden hier die Zeiten für zwei Fahrten angepasst. Der Bus um 4.41 Uhr ab Moers Königlicher Hof startet demnach künftig erst um 4.50 Uhr. Ankunft am Duisburger Hauptbahnhof ist dann um 5.47 Uhr. Und auch der Bus um 5.11 Uhr ab Moers Königlicher Hof fährt dann erst um 5.20 Uhr los und erreicht Duisburg um 6.17 Uhr.

Buslinie 921 von Moers nach Duisburg: NIAG kündigt geringfügige Änderungen an

Darüber hinaus teilt die NIAG mit, dass vom 23. Dezember bis 6. Januar im gesamten Gebiet der Ferienfahrplan in Kraft ist. An den ersten beiden Ferientagen (21. und 22. Dezember) gelte trotz des eingeschränkten Schulbetriebs noch der Schultagsfahrplan. So sollen die Schüler die weiterlaufenden Betreuungsangebote in den Schulen gut und sicher mit dem ÖPNV erreichen können.