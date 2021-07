Klavier-Festival Ruhr bietet in Duisburg junge Pianisten auf

Duisburg. Das Klavier-Festival platziert vier von 33 Konzerten der zweiten Staffel in Duisburg. Darunter junge Künstler, mit denen eine Begegnung lohnt.

Duisburg wird zwar nur Schauplatz von vier der insgesamt 33 Konzerte sein, mit denen das Klavier-Festival Ruhr seine zweite Staffel von September bis November bestreiten wird. Lohnend ist die Begegnung mit den ausnahmslos jungen Künstlern allemal. Und nicht nur das Abschlusskonzert im Rahmen des Education-Programms am 16. November in der Mercatorhalle.

So dürfte Alexandra Dovgan mit ihren 14 Jahren als bisher jüngste Künstlerin im Stammprogramm des Festivals gelten. Was sie nicht davon abhält, am 7. Oktober in der Gebläsehalle ein anspruchsvolles Programm mit Werken von Schumann und Chopin zu stemmen. Am vorletzten Tag ist mit Jeremy Denk ein ebenfalls junger, aber schon fest etablierter Musiker vertreten, der am 15. November im Landschaftspark Werke von Bach und Beethoven mit Musik amerikanischer Komponisten koppelt. Trotz ihrer jungen Jahre ist Mona Asuka bereits zum elften Mal Gast des Festivals. Am 24. Oktober widmet sie sich, ebenfalls in der Gebläsehalle, Mozart und Chopin.

