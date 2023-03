Kirschblüte in Duisburg: Neun zauberhafte Straßen für Fotos

Eine der Top-Adressen für die Kirschenblüte in Duisburg: Die Straße Zur Kaffeehött in Rahm. Hier ein Bild aus dem Jahr 2019 vom 11. April.

Duisburg. Die Schönheit der Kirschblüte erwacht stets im Frühling. Wo es in Duisburg attraktive Straßen gibt, die zeitnah zu beliebten Foto-Motiven werden.

Es ist ein rosafarbenes Spektakel, das nur für wenige Tage anhält: Die Kirschblüte. Sobald im Frühling die ersten Sonnenstrahlen die Knospen berühren, entfalten die Blüten in Rosa, Pink und Weiß ihre volle Pracht. In NRW gilt Bonn als Hotspot zur Kirschblüte. Die ehemalige Bundeshauptstadt lockt im April tausende Touristen an. Doch auch in Duisburg gibt es bezaubernde Straßen, die in den schönsten Pastelltönen zu einem beliebten Foto-Motiv werden.

Kirschblüte 2023: Wann beginnt die Kirschblüte in NRW?

Ende März hat die Blütenpracht in Duisburg noch nicht begonnen – und wann es soweit ist, kann auch nie mit Gewissheit prognostiziert werden. Je nach Witterung kann die Kirschblüte schon Ende März, manchmal aber auch erst Mitte April beginnen. So oder so heißt es dann aber schnell sein, denn die Blütezeit beträgt nur etwa 14 Tage. Die kurze Zeit macht das Farbspektakel aber auch so besonders.

Am 27. März 2023 sind die Blütenknospen noch verschlossen – bald wird die Straße Zur Kaffeehött in Rahm wieder viele Menschen zur Kirschblüte anziehen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Wo ist die Kirschblüte in Duisburg besonders schön?

Ein Spaziergang unter Kirschblüten ist etwa an der Straße Zur Kaffeehött in Duisburg-Rahm möglich. Dort reiht sich ein Baum an den anderen und die rosa Blüten zeigen sich für kurze Zeit in voller Pracht. Bis vor wenigen Jahren gab es im Stadtteil auch ein Kirschblütenfest, doch diese Tradition wurde mittlerweile aufgegeben – die fotogenen Bäume, die in den 1980er Jahren gesetzt wurden und die Siedlung aufhübschen sollten, stehen aber zum Glück noch immer.

Diese Redaktion hat auch über das soziale Netzwerk Facebook gefragt, welche Straßen in Duisburg zur Kirschblüte besonders schön erstrahlen. Der Tipp einer Leserin befindet sich in Rheinhausen: Sie macht auf mehrere Kirschblüten direkt am Standesamt aufmerksam. Gerade für Paare, die sich im Frühling im Standesamt das Ja-Wort geben, ist die Blütenpracht ein perfekter Fotohintergrund.

Der Frühling naht: Nicht nur in Kübeln vor dem Standesamt in Rheinhausen-Mitte blüht es. Direkt am Standesamt gibt es eine Allee mit Zierkirschen, so eine Leserin. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

„Kirschblütenallee Meiderich“ und zwei Straßen in Neudorf

Die Sommerstraße in Duisburg ist bei Google auch als „Kirschblütenallee Meiderich“ bekannt und gilt für die Suchmaschine als Sehenswürdigkeit im Stadtteil. Nur wenige Meter von der U-Bahn-Station „Auf dem Damm“ entfernt reiht sich Baum an Baum, die für kurze Zeit im Frühling der Sommerstraße einen rosafarbenen Anstrich verleihen. Tipp: Der Meidericher Stadtpark in unmittelbarer Nähe lädt ebenfalls zu einem Spaziergang ein.

Ein Archivfoto vom 17. April 2012 zeigt die Lerchenstraße in Neudorf. Einige Bäume sollen seitdem aber verschwunden sein. Foto: Tanja Pickartz / FFS

Die Lerchenstraße in Neudorf-Nord soll sich ebenfalls für Kirschblüten-Fotos eignen, so mehrere Tipps der Facebook-Community. Die Kirschbaumallee an der Lerchenstraße stammt aus den 50er Jahren. Die Lebensdauer dieser Baumsorte soll bei rund 50 bis 60 Jahren liegen. Noch vor zehn Jahren blühten 34 japanische Zierkirschen entlang der Straße. Einige der Ur-Bäume mussten jedoch ausgetauscht werden, die Allee habe so an Charme verloren, ärgert sich eine Duisburgerin auf Facebook.

Ein weiterer Tipp: Ein Archivbild aus dem Jahr 2014 zeigt die Kirschblüte an der Emscherstraße in Meiderich. Damals ging es schon Ende März los. Foto: Stephan Eickershoff / WAZ FotoPool

Und wieder Neudorf, diesmal aber im Süden: Auch die Gustav-Adolf-Straße trägt ein schickes Kleid in Rosa und Weiß. In so mancher Immobilienanzeige, die im Internet zu finden ist, wird die Adresse aufgrund der Blütenpracht sogar als „schönste Straße Neudorfs“ bezeichnet. Alljährlich im April sollen sich Paare und Freunde dort einfinden, um Fotos vom kurzzeitigen Natur-Spektakel zu schießen.

Von Leserinnen und Lesern werden ebenfalls die Zieglerstraße sowie die Hohenzollernstraße in Duissern genannt, die sich als Fotomotive für den Kirschblüten-Zauber eignen sollen. Die Blütenpracht soll auch am Reimelsweg in Mündelheim zu entdecken sein.

Noch braucht es Vorstellungskraft: Am 27. März waren die Knospen an den Bäumen nur ganz leicht geöffnet. Bis zur Kirschblüte 2023 wird es wohl noch einige Tage dauern. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Kirschblüte in NRW: Zwei Ausflugstipps

Kein anderer Ort in Nordrhein-Westfalen zieht jährlich so viele Besucher zur Kirschblüte an wie Bonn. Unzählige Kirschbäume entfalten in den ersten wärmeren Apriltagen ihre volle Blütenpracht und verwandeln die Straßen in ein rosa Blütenmeer. Anziehungspunkte sind die Heerstraße und die Breite Straße. Dort stehen jeweils 60 japanische Nelkenkirschen. Diese Sorte ist für ihre besonders üppigen, in kräftigem Rosa leuchtenden Blüten berühmt.

Die Kirschbäume auf der Heerstraße in Bonn blühen – hier am 8. April 2019. Die Stadt Bonn zieht Jahr für Jahr tausende Besucher an, die das Blütenmeer erleben wollen. Foto: Volker Lannert / dpa

Nicht ganz so weit ist die Rüttenscheider Straße in Essen entfernt. Mehr als 100 Zierkirschen, die in unterschiedlichen Farben blühen, säumen die rund 2,5 Kilometer lange Einkaufsstraße. Die Bäume wurden in den 1980er Jahren vom Japaner Tadashi Nakamura gespendet und verleihen der beliebten Gastro-Meile den besonderen Charme.

Kirschblüte in der Japanischen Kultur

Die Kirschblüte Japans – die „Sakura“ – zeigt nicht nur den Beginn des Frühlings an, sondern gilt ebenfalls als Herzstück Japans und ist Ausgangspunkt für das japanische Kirschblütenfest Hanami. Die zarten Kirschblüten, die im Frühling so wunderbar aufblühen, aber nach kurzer Zeit schon wieder verwelken, sind in Japan ein Symbol für Schönheit und Aufbruch.

