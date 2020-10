Um die Kirchwiese neben der 2011 geschlossenen und 2019 endgültig entwidmeten Christuskirche neu zu beleben, ließen sich die Mitarbeitenden in der evangelischen Kirchengemeinde Neudorf-West etwas einfallen. Mit Musik im Freien und einem meditativen Rasen-Labyrinth luden sie dazu ein, die Pfarrwiese neu zu betrachten und gemeinsam zu genießen.

Die Idee zum Labyrinth stammte ursprünglich von Pfarrerin Stefanie Krüger, die nach einer längeren Auszeit in die Gemeinde zurückkehrte. „Wir müssen draußen dringend etwas anbieten“, besprach sie mit dem Kirchenmusiker Volker Nies. Seit der plötzlichen Schließung des Gemeindesaals wegen baulicher Mängel kurz vor den Weihnachtsgottesdiensten im vergangenen Jahr ist die Gemeinde ohne großen Raum notgedrungen viel an der frischen Luft. Für „Indoor-Gottesdienste“ sind die Neudorfer bei den katholischen Nachbarn von der Ludgerikirche willkommen.

Duisburger Zuhörer genießen die Idylle: Verkauf an einen Investor soll vom Tisch sein

Küster Frank Schimke hat ganze Arbeit geleistet. Von der Leiter betrachtet ist das Labyrinth auf der Kirchenwiese deutlich erkennbar. Foto: Foto: RR / RR

Dort wurden Nies und Krüger vielleicht auch zu ihrer Labyrinth-Idee inspiriert. Die Gemeindemitglieder von St. Ludger gestalteten zur Neudorfer Nacht der offenen Gotteshäuser schon öfter ein Kerzenlabyrinth im Chorraum ihrer Kirche. Also mähten Kantor, Küster und Pastorin ein kreisförmiges Labyrinth in die eingezäunte Pfarrwiese unter den alten Bäumen. Nies schritt mit dem Lageplan und dem Seilzirkel voran und Küster Frank Schimke mähte hinter ihm her. „Da sollte man sich schon konzentrieren, denn bei Fehlern muss man lange warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist“, schmunzelt Volker Nies, der sein E-Piano am Wiesenrand aufgebaut hat.

„Möchtet ihr lieber Beethoven oder Erik Satie?“ fragt er seine knapp 20 Zuhörer, die auf den Holzstühlen Platz genommen haben oder auf gewundenen Pfaden durchs Labyrinth streifen. „Bitte ein bisschen von Beiden“, wünscht sich Diakon Wolfgang Czaja, der gerade erst frisch zugezogen ist. „Ich finde diese Wiese ist eine kleine Idylle mitten zwischen den Häusern“, sagt er in einer Spielpause. „Deshalb bin ich auch froh, dass das im Frühjahr neugewählte Presbyterium sich endgültig dazu entschieden hat, die Kirche doch nicht an einen Investor zu verkaufen“, pflichtet Nies ihm bei, „sonst wären diese Bäume ganz schnell weg und aus der Wiese ruckzuck ein Parkplatz geworden.“

Noch im August vergangenen Jahres hatte der damalige Pfarrer Nadolny mit ehemaligen Presbyteriumsvertretern angekündigt, dass Gotteshaus an einen Investor zu verkaufen, da die Sanierungskosten von rund mehr als drei Millionen Euro die finanziellen Kapazitäten der Gemeinde übersteigen.

Waldgottesdienste sind in diesem Jahr ausgefallen

In Corona-Zeiten werden die Gemeinden erfinderisch, wie sie Veranstaltungen für ihre Gläubigen anbieten können. Foto: Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Er ist selber auch zum Presbyter gewählt worden, möchte aber zum Ausweg aus der weiterhin desolaten Raumsituation der Gemeinde nicht Stellung nehmen. „Es gibt Pläne, der Sache durch eine Zusammenarbeit abzuhelfen, aber mehr darf ich noch nicht verraten“, sagt er und spielt noch einige Stücke von Philip Glass und Henry Purcell. Seine Zuhörer genießen die meditativen, ruhigen Stücke, die zwischen den Bäumen verklingen. Einige fühlen sich an die Waldgottesdienste erinnert, die in diesem Jahr nicht stattfinden konnten. Warum die ausfielen weiß Volker Nies nicht genau zu sagen. „Vielleicht weil man unter Coronaregeln viel mehr Helfer brauchen würde, um so große Veranstaltung zu organisieren?“, vermutet er.

Ab ersten November plant die Gemeinde wieder alle 14 Tage Sonntagsabends einen Gottesdienst in der katholischen Ludgerikirche zu halten. Aber es wird im Advent auch wieder Freiluftveranstaltungen mit Musik auf der Pfarrwiese geben. Und auch der Weihnachtsgottesdienst soll wieder im Freien stattfinden.