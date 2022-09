Kirche in Duisburg: Ehepaar Bongardt verabschiedet sich

Duisburg-Hochfeld/Wedau/Bissingheim. Im Berufsleben waren sie stets als Tandem unterwegs. Nun setzen sich die beiden Duisburger zeitgleich zur Ruhe. Diese Pläne haben sie nun.

Sie ist Gemeindereferentin, er Diplom-Pädagoge – und beide gehen gemeinsam in den Ruhestand: Am 1. Oktober beginnt sowohl für Ingeborg Bongardt als auch für ihren Mann Klaus Peter ein neuer Lebensabschnitt. Ihr beruflicher und privater Lebensweg verlief in den vergangenen Jahrzehnten oft parallel.

Dass sich die Eheleute zusammen zur Ruhe setzen, war von langer Hand geplant. Und es passt perfekt zu dem Paar, das sich immer als eine Art Tandem verstanden hat. So erzählt Klaus Peter Bongardt schmunzelnd: „Ohne meine Frau wäre ich nie bei der Caritas gelandet.“ Denn als der damals 28-Jährige seine Frau vor 40 Jahren kennenlernte, war die schon mit ihrem Studium zur Religionspädagogin fertig und hatte gerade ihr Anerkennungsjahr als Gemeindereferentin in St. Joseph begonnen.

Zu der Zeit jobbte der fünf Jahre ältere Klaus Peter noch als Student nebenher im dortigen Pfarrbüro. Die beiden wurden ein Paar, heirateten, bekamen drei Kinder. Nach Klaus Peters Studienabschluss war es Ingeborg, die dafür sorgte, dass er sofort eine Anstellung als Diplom-Pädagoge bei der Caritas bekam. Dort arbeitete der mittlerweile 68-Jährige bis zuletzt.

Einmal quer durchs Stadtgebiet

Seine Frau hingegen hat einige Male Pfarreien und Aufgabenfelder gewechselt, war Gemeindereferentin, Stadtjugend- und Krankenseelsorgerin – und das quer durch die Stadt: Im Norden, in Mitte und in den letzten elf Jahren im Duisburger Süden. Auch als Notfallseelsorgerin hat sich Ingeborg Bongardt als eine der ersten Laien in Duisburg schon früh ausbilden lassen.

Derweil leitet Ehemann Klaus Peter beim Caritasverband seit 2008 den Fachbereich „Quartier- und pastoraler Raum“ der sich seit 2004 auf der Grünstraße befindet. Daneben war Bongardt auch immer wieder in den Pfarreien Liebfrauen und seit 2018 auch in St. Judas Thaddäus tätig.

Ausgezeichnetes Engagement

Seit 2013 engagiert er sich zudem für das Sozialzentrum St. Peter in Hochfeld, das er seit der Gründung gemeinsam mit Schwester Martina leitet. Bongardts Schwerpunkt dort: Fördertöpfe auftun und Projektmittel beantragen. „Wenn ich eines kann, dann Gelder heranschaffen und Anträge stellen. Ohne solche Finanzquellen wäre unsere Arbeit hier gar nicht möglich“, betont Bongardt. 2015 erhielten er und seine Kollegin Schwester Martina für ihre Arbeit im Sozialzentrum St. Peter den Heinrich-Brauns-Preis des Bistums Essen.

Schulmaterialkammer ist ein Familienprojekt

Die Schulmaterialkammer in Hochfeld ist ein Herzensprojekt der Familie. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Auch Ingeborg Bongardt ist ehrenamtlich im Hochfelder Sozialzentrum aktiv, und zwar in der dortigen Schulmaterialkammer. Diese ist sozusagen ein Familienprojekt der Bongardts. Denn die Idee zur Einrichtung der Kammer in Hochfeld kam von Tochter Katarina. Die hatte solche Angebote für Familien mit kleinem Einkommen an anderen Stellen in Duisburg kennengelernt und dachte: „Das können wir in Hochfeld auch.“ Und dank der Kolpingsfamilie und großzügiger Sponsoren läuft es richtig gut: Für das Engagement gab es vor einigen Jahren den Kolping-Diözesanpreis.

„Den Tag frei gestalten können“

Für ihren Ruhestand den haben sich die Eheleute einiges vorgenommen: Erstmal „ein Jahr gar nichts tun“ wollen die beiden, jedenfalls nichts, was mit ihren früheren Berufen zu tun hat. Denn bisher war der Terminkalender von Ingeborg und Klaus Peter Bongardt immer gut gefüllt. Ab Oktober stehen deshalb erstmal Reisen, Theaterbesuche und Fahrradtouren ganz oben auf der Liste. Worauf sich das Ehepaar besonders freut: „Den Tag frei gestalten können, ohne Hektik, ohne Termindruck und ohne sieben Tage in der Woche beruflich in den Startlöchern zu stehen.“ Dass sie der Kirche dennoch verbunden bleiben, zeigte sich aber schon jüngst. Als sie über eine anstehende Veranstaltung informiert wurden, sagt Klaus Peter Bongardt zu, dass er gerne vorbei kommen möchte.

