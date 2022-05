Kira Schulze Lohoff (FDP): Digitale Hausmeister für Schulen

Kira Schulze Lohoff, Landtagskandidatin der FDP im Wahlkreis Duisburg I, hat unseren Fragebogen zur Landtagswahl beantwortet und uns auf Anfrage dieses Selfie geschickt. Was es damit auf sich hat, lesen Sie am Textende.

Duisburg. Kira Schulze Lohoff ist bei der Landtagswahl FDP-Kandidatin im Wahlkreis Duisburg I. Hier beantwortet sie 16 politische und persönliche Fragen.

Kira Schulze Lohoff ist bei der Landtagswahl die Direktkandidatin der FDP im Wahlkreis 61 Duisburg I. Hier beantwortet die 27-Jährige 16 Fragen in jeweils weniger als 161 Zeichen – so viele passen in eine SMS.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Kira Schulze Lohoff (FDP Duisburg): Regierungsfehler in Corona-Pandemie kaum zu vermeiden

Was würden Sie in Düsseldorf zuerst für Duisburg angehen?

(Noch) mehr Fördergelder nach Duisburg für Wasserstoff-Forschung, Ausstattung von Schulen, Mobilitätskonzepte und Sportanlagen bringen.

Ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf?

Beste Bildungschancen durch individuelle Förderung von Schülern, gute Schulausstattung und Bekämpfung des Lehrermangels erreichen.

Der größte Fehler der aktuellen Landesregierung (CDU/FDP) war …

Politische Entscheidungen mussten in der Pandemie unter hohem Zeitdruck getroffen werden, wobei Fehler aus meiner Sicht kaum zu vermeiden waren.

Das hat die Landesregierung seit 2017 gut gemacht:

Förderschulen erhalten kein „Schreiben nach Gehör“ mehr, G8 abgeschafft, Kita-Beiträge reduziert, Entfesselungspakete, Gründer-Stipendium.

Eine bildungspolitische Maßnahme, die Sie sofort umsetzen würden:

„Digitale Hausmeister“, die Schülern und Lehrern beim Umgang mit digitalen Geräten helfen. Ohne den richtigen Umgang sind Tablets nur „tote Technik“.

Putins Angriff auf die Ukraine ist …

… ein widerliches Verbrechen, das sofort gestoppt werden muss.

Duisburgs größte Stärke?

Die ehrlichen Menschen mit Anpacker-Mentalität, die Lage Duisburgs an Rhein und Ruhr und die Vielfalt.

Duisburgs größte Schwäche?

Das Image. Duisburg wird allzu häufig unterschätzt.

Drei lebende Politiker anderer Parteien, die Sie schätzen?

Vor allem starke Frauen wie Angela Merkel, Bärbel Bas, Malu Dreyer.

Ihre drei letzten Arbeitgeber:

Wirtschaftsministerium NRW, Bundesarbeitsministerium (Referendariat), Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer (Referendariat).

Ihre letzten drei Urlaubsreisen gingen nach …

Berlin, Brüssel, Malta.

Ihre drei letzten Autos?

Seit einem halben Jahr besitze ich mein erstes Auto, einen Mini Cooper.

Mit diesen Orten in NRW außerhalb von Duisburg verbindet Sie etwas:

Kölner Dom, Düsseldorfer Landtag, Lüdinghausen im Münsterland (Herkunft meines Vaters).

Ihre beiden Duisburger Lieblingsgaststätten?

Finkenkrug, Café Museum und Vapiano am Innenhafen (sorry, sind drei!).

Worauf sind Sie stolz?

Dass die FDP Verantwortung auf Bundes- und Landesebene trägt. Wir brauchen eine liberale Stimme im Parlament.

Das Beste, das Ihnen je passiert ist?

Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in Frieden und Freiheit aufwachsen durfte und mir im Leben immer viele Türen offen standen.

>> KONTAKT

• Internet: kira-schulze-lohoff.wahl.freie-demokraten.de

• Mail: k.schulze-lohoff@gmx.de



>> ZUR PERSON

• Geburtsdatum: 10. April 1995

• Beruf: Juristin

• Familienstand: ledig

• Wohnt in: Mitte-Altstadt

>> DUISBURG-SELFIE AUF ANFRAGE

FDP-Kandidatin Kira Schulze Lohoff schreibt zu ihrem Duisburg-Selfie: „Einer meiner Lieblingsorte in Duisburg: der Innenhafen! Hier gehe ich morgens laufen und abends gerne essen. Absolut sehenswert ist natürlich auch das MKM.“ Foto: Kira Schulze Lohoff

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg