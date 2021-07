Im Mai sollen die vier Jugendlichen einen Kiosk an der Weseler Straße in Marxloh überfallen haben.

Festnahme Kiosk in Marxloh überfallen: Jugendliche sollen Täter sein

Duisburg. Die Kripo hat zwei Monate nach den Verantwortlichen für einen Überfall in Duisburg-Marxloh gesucht. So kam sie vier Jugendlichen auf die Spur.

Nach zwei Monaten Suche hat die Kripo vier Verdächtige gefasst, die an einem Sonntagnachmittag im Mai einen Kiosk an der Weseler Straße in Duisburg-Marxloh überfallen haben sollen (wir berichteten). Sie sind erst 15 und 16 Jahre alt

Bei der Fahndung nach den Tätern hatte die Polizei auch Fotos aus einer Überwachungskamera gesichtet.

Zeugenaussagen brachten die Ermittler dann auf die Spur der vier Jugendlichen. Bei richterlich veranlassten Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten weitere Beweismittel. Sie werden nun ausgewertet.

Überfall in Duisburg: Jugendliche bedrohten Kiosk-Inhaber mit Messer

Es besteht allerdings schon jetzt der dringende Tatverdacht, dass die 15- und 16-Jährigen an dem heißen Nachmittag den 61 Jahre alten Inhaber des Kiosks mit einem Messer bedroht haben und dann mit Bargeld als Beute geflohen sind.

Ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung wurde eingeleitet.

