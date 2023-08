Das UCI-Kino in Duisburg an der Neudorfer Straße lädt zum Kinofest mit Sonderpreisen.

UCI Kinowelt Kino für 5 Euro: Diese Filme laufen zum Kinofest in Duisburg

Duisburg. „Barbie“, „Oppenheimer“ und viele andere Filme können Kinofans in Duisburg bald für fünf Euro sehen. Alle Infos zur Aktion in der UCI-Kinowelt.

Für fünf Euro ins Kino – das ist beim deutschlandweiten Kinofest am zweiten September-Wochenende (9. und 10. September) möglich. Auch die UCI-Kinowelt am Duisburger Hauptbahnhof beteiligt sich an der Aktion. Der Preis gilt für alle Vorstellungen, auch für Premiumformate. Zudem werde ein Kinofest-Menü mit Popcorn oder Nachos und Getränk für ebenfalls fünf Euro erhältlich sein, teilt das Unternehmen UCI mit.

Das Kino wirbt besonders mit dem „Barbenheimer“ genannten Kino-Phänomen dieses Sommers: „Wer es bislang noch nicht geschafft hat, Greta Gerwigs ‘Barbie’ oder Christopher Nolans ‘Oppenheimer’ auf der großen Leinwand zu sehen, hat an diesem Wochenende die einmalige Gelegenheit, beide Filme zum absoluten Sonderpreis zu erleben.“

Kinofest in Duisburg: UCI-Kinowelt rechnet mit hoher Nachfrage

Mit Disneys „Elemental“, dem letzten Kapitel der „Equalizer“-Trilogie mit Denzel Washington, der Wiederaufführung von „Der Super Mario Bros. Film“ oder der Fortsetzung der deutschen Erfolgskomödie „Enkel für Fortgeschrittene“ sind aber auch weitere Filme im Programm.

Zudem zeigt das Kino das Ballett „Cinderella“. Die Produktion des Royal Opera House kommt am Sonntag als Matinee-Vorstellung auf die Kinoleinwand: „Es gab nie eine günstigere Gelegenheit, Klassik auf der Kinoleinwand zu erleben.“

Die UCI-Kinowelt rechnet mit hoher Nachfrage und empfiehlt, den Vorverkauf unter www.uci-kinowelt.de zu nutzen.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg