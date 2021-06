Kindersommer im Kantpark: Duisburgs Kids erleben Theater

Duisburg. Das Kindersommer-Programm in Duisburg schlägt für zwei Wochen im Kantpark seine Zelte auf: Ein umfangreiches Theater- und Workshop-Angebot.

Mit einem großen Theater-Programm geht der „Spielkorb“ in den Kindersommer 2021. Vom 29. Juni bis 11. Juli wird der Kantpark zum Kulturtreffpunkt für Kinder und Erwachsene in der Innenstadt. Die Stadt will damit auch ein wenig für die wegen Corona ausgefallenen Veranstaltungen entschädigen.

Auf den Wiesen des Kantparks werden Zelte aufgeschlagen, in denen die Besucher beim zweiwöchigen Open-Air-Kindersommerprogramm Theaterstücke erleben, an Workshops teilnehmen und den Park (neu) kennenlernen können.

Den Auftakt macht am Dienstag, 29. Juni, das Toboso-Theater aus Essen mit dem Stück „Dr. Lafari ist weg!“ In einer Mischung aus Schnitzeljagd und Schauspiel begibt sich das Publikum über Stock und Stein in der Natur auf Spurensuche. Diese Outdoor-Theater-Expedition in Kleingruppen wird noch am 1 und 3. Juli, jeweils um 16 Uhr unternommen.

Kindertheater: Von Kühen, Grünzeug und einem Sängerkrieg

In „Stadt-Land-Kuh“ macht sich am 6. Juli um 14 und 16 Uhr eine Dame aus der Stadt mit ihrem Schminkköfferchen auf eine Reise ins „Abseits der Zivilisation“ und erlebt Dinge, mit denen sie nicht gerechnet hätte.

Eine Geschichte von Kraft, Mut und der Freude, die Welt ein bisschen schöner zu machen, erzählt das Duisburger Komma-Theater mit „Frau Grünzeug, die Hummel und die Ente auf dem Dach“ (7. Juli, 11 und 14 Uhr). Und das Theater Kreuz & Quer stellt mit dem Stück „Von einer, die auszog, das Fürchten zu lernen“ die Frage, wer mehr Angst hat, in den Wald zu gehen: ein Spiel um Rollenverhalten und Rollenerwartungen (7., 17 Uhr und 10. Juli, 14 Uhr).

Workshops und Kantpark-Quiz

Die weiteren Stücke: „Der Sängerkrieg der Heidehasen“ (8. Juli, 16 Uhr), „Henriette und die Wunderkörner“ (8. Juli, 11 Uhr), „Die Prinzessin auf der Erbse“ (9. Juli, 11 und 14 Uhr), „Ferdinand der Stier“ (9., 17 Uhr, 10. Juli, 11 Uhr), „Honk und Hanna und der Eisverkäufer“ (10., 16 Uhr, 11. Juli, 11 Uhr) und „Besetzt! Ein Baum hat einen in der Krone“ (11. Juli, 14 und 16 Uhr).

Der Kindersommer bietet außerdem ein Workshop-Programm an: Beim Upcycling entstehen schöne Dinge aus Müll, beim Papiertheaterworkshop können mit Geschichten Freunde zum Lachen gebracht werden. Wer nach dem Schnitzel sucht, kann am Kantpark-Quiz teilnehmen und nach den richtigen Antworten jagen. Beim Müllangelspiel kann der Müllangelschein erworben werden.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich unter www.duisburg.de/spielkorb, dort gibt es auch aktuelle Information zur Corona-Lage.

