Für Kindergeburtstage gibt es in Duisburg viele Locations. Im Indoor-Spielplatz Monkey Town kann man dann zum Beispiel wie Moritz im Bällebecken toben.

Freizeit Kindergeburtstage in Duisburg: Das sind die besten Locations

Duisburg. Kindergeburtstage kann man in Duisburg auf verschiedenste Arten feiern: Im Kino oder im Museum, auf dem Pferd oder im Wasser. Unser Überblick.

Topfschlagen und Schokolade-Wettessen funktionieren bei Kindergeburtstagen immer. Für viele Familien sind die Events aber auch ein echter Stresstest. Und wenn das Wetter schlecht, die Wohnung zu klein, die Nachbarn zu grantig sind, hilft manchmal nur die Suche nach Anbietern, die die Kinder bespaßen: Auf dem Pferd, in den Bäumen, mit Kunst oder Minigolf-Schläger – für jedes Alter gibt es in Duisburg passende Partyorte. Unser Überblick:

Klettern in der Halle

Die Boulderhalle Einstein in Duisburg bietet sich als Ort für Kindergeburtstage an. Damit auch Unerfahrene ihren Spaß haben, wird bis maximal 4,5 Metern Höhe geklettert, in Absprunghöhe, die Kinder landen auf Fallschutzmatten. Eine Ausstattung mit Klettergurt und Seil ist nicht nötig. Ein Trainer beaufsichtigt die kleinen Kletterer.

Es gibt drei Angebote: Eine Schatzsuche für Kinder ab 6 Jahren, eine Olympiade für Kinder ab 8 Jahren und eine Ninja Challenge für Kinder ab 10 Jahren.

Anderthalb Stunden kosten für maximal sieben Kinder inklusive Betreuung, Medaillen und anderen Kleinigkeiten sowie einem gedeckten Geburtstagstisch 179 Euro.

Wo: Essenberger Straße 85, Neuenkamp

Infos: Tel. 0203 34679974 https://duisburg.einstein-boulder.com/kindergeburtstag-feiern/

Klettern im Wald

Im Hochseilgarten Tree2Tree können Kinder mit ihren Gästen gemeinsam über unterschiedliche Parcours klettern. Die Schwierigkeitsgrade sind von der Körpergröße und der Erfahrung abhängig, es gibt mehrere Kinder-Parcours, Wege für Einsteiger und Fortgeschrittene. Ab sieben Kletterern ist das Geburtstagkind kostenfrei, ab zehn Kletterern gilt eine Gruppenermäßigung. Die Preise variieren dann je nach Alter und gewähltem Parcours zwischen 17 und 28 Euro, Erwachsene zahlen 32 Euro für ein Tagesticket. Ab 6. November liegt das Areal allerdings im Winterschlaf.

Wo: Kalkweg 153 / Grüner Weg

Infos: Tel. 01805 873328733, https://www.tree2tree.de/hochseilgaerten/hochseilgarten-duisburg/

Im Hochseilgarten „Tree 2 Tree" in Duisburg kann man Kindergeburtstage feiern. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Kindergeburtstag im Indoor-Spielplatz

Der Indoor Spielplatz Monkey Town hat verschiedene Pakete im Angebot. Ab 6 Kindern kann die Monkey Party gebucht werden: Eintritt, gedeckter Tisch, unbegrenzt Wasser mit Sirup, ein Party Bucket mit Pommes und Chicken Nuggets oder Currywurst/Pommes sowie einer Süßigkeit und einer extra Überraschung für das Geburtstagskind kosten 15 Euro pro Kind.

In der Deluxe-Variante (17,50 Euro) sind ein Slush-Eis und ein kleines Geschenk für jeden dabei. Die VIP-Variante ist in einem separaten Partyraum, jedes Kind bekommt noch eine Wundertüte extra. Kostenpunkt hier: 22,50 Euro pro Kind.

Wo: Max-Peter-Straße 21, Kaßlerfeld, kontakt@monkeytown.eu

Infos: https://monkeytown.eu/de/duisburg/geburtstage

Der Indoor-Spielplatz Monkey Town in Duisburg ist in einem ehemaligen Autohaus. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Im großen Indoor-SpielparkPippolino können Tische für eine Kindergeburtstagsfeier reserviert werden. Das Geburtstagskind bekommt ein kleines Geschenk. Der Eintritt kostet 9 Euro, eine Zehnerkarte 80 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro. Speisen und Getränke können selbst mitgebracht werden. In der Pizzeria kann man Bleche bestellen: Eine Margherita reicht für 12 Kinder und kostet 33 Euro.

Wo: Masurenallee 21-23, Neudorf

Infos: https://pippolino.de/

Feiern mit Pferden und anderen Tieren

Der Reiterverein Hubertus 1950 lädt auf den Hof im Duisburger Norden. Hier kann man sonntags ein dreistündiges Angebot buchen. Die Kinder können die Pferde kennenlernen, sie putzen und für das Reiten fertig machen, sie dann reiten. Danach sind Spiele wie Sackhüpfen oder Brennball möglich. Es gibt draußen und drinnen Räumlichkeiten, in denen selbst mitgebrachte Speisen gegessen werden können. Preis auf Anfrage.

Wo: Obere Sterkrader Str. 95, Röttgersbach

Infos: Tel. 0172 2580403, https://www.reit-fahrverein-hubertus.de/angebote/kindergeburtstage/

Auf dem Ingenhammshof gehören Hühner und Schweine, Pferde und Ziegen zu einer „tierisch starken Party“. Unter pädagogischer Begleitung kann die ganze Geburtstagsgesellschaft Landluft schnuppern und feiern. Das Programm wird individuell zusammengestellt.

Wo: Am Ingenhammshof 1, Meiderich

Infos: bei Hofleiter Thomas Glasen-Stein unter 0203-424133, Webseite der Awo-Duisburg: www.awo-duisburg.de/kinder-jugend-familie/gruppen-freizeitangebote/awo-ingenhammshof/

Geburtstagsfeier im Zoo

Der Zoo in Duisburg bietet für Geburtstagskinder und ihre Gäste eine Erlebnisführung an. Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren geht es zwei Stunden lang über das Gelände. Das Programm wird individuell zusammengestellt. Jeder Gast bekommt ein kleines Andenken, das Geburtstagskind hat freien Eintritt und bekommt ein Geschenk. Die Führung kostet 90 Euro plus Zoo-Eintritt und ist für maximal zwölf Kinder geeignet.

Für etwas größere Kinder gibt es auch eine abendliche Entdeckungstour durch den menschenleeren Zoo. Zwei Stunden geht es ab spätestens 19.30 Uhr entlang der Gehege. Hier können zehn bis zwölf Kinder teilnehmen (Alter 8 bis 12). Das Angebot kostet 27 Euro pro Kind und 33 Euro pro Begleitperson.

Einladungsmotive können auf der Webseite heruntergeladen werden.

Wo: Mülheimer Straße 273, Tel.: 0203 / 604-44250

Infos: https://zoo-duisburg.de/angebote-fuer-kinder

Geburtstagsfeier auf dem Eis

In der Duisburger Eishalle lässt sich ein sportlicher Kindergeburtstag feiern. Die Prezero-Rheinlandhalle bietet ein Paket für 8,50 Euro pro Person an: Darin enthalten ist der Eintrittspreis, ein geschmückter Geburtstagstisch, eine Überraschungstüte für jeden und ein Getränk. Pommes und Co sind nach Belieben zubuchbar.

Wo: Margaretenstr. 17-19,

Infos: https://www.prezero-rheinlandhalle.de/kindergeburtstag/

Kinderparty im Wasser

DuisburgSport lädt in vier Duisburger Hallenbädern zum Feiern ein. Das Geburtstagskind hat freien Eintritt, bekommt eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Kostenpunkt: Eintritt (2 Euro pro Kind zwischen 6 und 16 Jahren, 11er-Karte 20 Euro), Speisen und Getränke können mitgebracht werden, außer im Allwetterbad Walsum, hier kann man mit der örtlichen Gastronomie eine Vereinbarung treffen (Tel. 0203-477728).

Wo: Hallenbad Neudorf, Rhein-Ruhr-Bad Hamborn, Hallenbad Toeppersee, Allwetterbad Walsum

Infos: https://www.baederportal-duisburg.de/startseite

Retter des Lichts beim LaserTag

Mit Blick auf den Preis ist LaserTag wohl nur für eine kleine Gästerunde eine Alternative. In der LaserTag-Erlebniswelt können Kinder an ihrem Geburtstag zu „Rettern des Lichts“ werden, auf einem 500 qm großen Spielfeld Hindernisse erkunden und sich auspowern. In der günstigsten Version können Kinder ab 7 Jahren 1,5 Stunden lang mindestens drei Runden spielen. Das kostet 19,90 Euro pro Nase, zwei Stunden kosten 21,90 Euro, am Wochenende geht es bei diesem Kurs erst los, aber auch nur vormittags. Für 4,90 pro Kind kann man ein Upgrade buchen, darin enthalten sind ein eigener Partytisch, eine Getränkeflat, ein Eis pro Person und eine Betreuung.

Wo: Ruhrorter Str. 100

Infos: Tel 0211-24794370, https://www.laserzone.de/kindergeburtstag-mit-lasertag/

Beim LaserTag in Duisburg kann man in Gruppen an Hindernissen vorbei manövrieren. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

Bowling und Minigolf

Die Glowzone 2.0 bietet 4D Schwarzlicht-Minigolf und Abschläge in einer Hollywood-Szenerie. 18 Bahnen in den verschiedenen Themenwelten dauern etwa anderthalb Stunden. Der Eintritt kostet 9,90 Euro pro Kind, das „Rundum-sorglos-Upgrade“ gibt es für 4,90 Euro zusätzlich. Darin enthalten ist eine Getränkeflat, ein gedeckter Geburtstagstisch mit Deko und ein Slush-Eis pro Kind. Man kann seinen eigenen Kuchen mitbringen und optional Pizza zubuchen.

Wo: Ruhrorter Str. 100, Kaßlerfeld

Infos: Tel.: 0203 97513711, https://glowzone.de/schwarzlicht-minigolf-duisburg/

In der Glowzone kann man auf Schwarzlicht-Bahnen Minigolf spielen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Das XXL-Bowling in Ungelsheim hat Kindergeburtstags-Pakete wahlweise für Moonlight-Minigolf oder Bowling. Montags bis donnerstags kostet das 15,95 Euro pro Kind, freitags bis sonntags 18,95 Euro. Inklusive ist für Kinder bis 14 Jahren eine Runde Minigolf bzw zwei Stunden Bowling, jeweils ein Kids-Menü und ein Getränk.

Wo: Am neuen Angerbach 28, Ungelsheim

Infos: https://www.bowlxxling.de/kindergeburtstage/

Kindergeburtstag im Superfly

Hüpfen macht glücklich: Beim „Birthday flight“ im Superfly wird 90 Minuten gesprungen. Dazu gibt es verschiedene Angebote mit dekoriertem Geburtstagstisch, Getränken und Süßigkeiten oder Pizza. Die Preise beginnen ab 23,90 Euro pro Kind. Inklusive ist ein Geschenk für das Geburtstagskind.

Wo: Sternbuschweg 360, 47057 Duisburg.

Infos: https://superfly.de/duisburg/tickets/birthday-flight

Im Superfly gibt es verschiedene Geburtstagspakete. Nicolas fand es super. Foto: kb

Krimi-Geocaching Tour

Beim Geocaching Kindergeburtstag „Mord im Park“ kommen Spürnasen und Krimi-Fans auf ihre Kosten. In verschiedenen Parks in Duisburg schlüpfen die Kinder in die Rolle von Detektiven und machen sich zusammen mit dem Betreuern und GPS-Geräten auf die Suche. Die 2.5 stündige Schnitzeljagd kostet 180 Euro. 12 Kinder ab der 3. Klasse können teilnehmen. Die Events werden im Mattlerbusch und im Duisburger Wald angeboten.

Wo: Carl-Benz-Straße 201, Neudorf

Wehofer Straße 42, 47169 Duisburg

Info: https://mord-im-park.de/produkt/duisburg-muelheim-mord-im-wald/

Kindergeburtstag im Museum feiern

Als Museums-Piraten oder Detektive können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren im Binnenschifffahrtsmuseum Geburtstag feiern. Das Programm dauert zwei Stunden, inklusive ist eine einstündige Führung, die wie eine Schatzsuche gestaltet ist. Danach gibt es passende Bastelaktionen auf dem Kinderschiff Hermann. Das Angebot kostet 90 Euro plus 6 Euro pro Kind (Eintritt und Material) sowie 2 Euro Eintritt pro Begleitperson.

Kinder ab sieben Jahre können hier zudem als Forscher und Entdecker im Wasserlabor Experimente machen. Dieses Angebot kostet 95 Euro plus 6 Euro pro Kind.

Wo: Apostelstraße 84, Ruhrort

Infos: Tel. 0203 283 94140, www.binnenschifffahrtsmuseum.de/maritime-kindergeburtstage/

Im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg-Ruhrort können Kinder bei einer Geburtstagsfeier zum Beispiel kleine Holzschiffe basteln. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Das Kultur- und Stadthistorische Museum bietet für Geburtstagsfeiern verschiedene Workshops an: „Mercators Schreib- und Malschule”, „Kaffee rösten, Mais mahlen und Brot backen wie im alten Peru”, „Steinzeit“ mit dem Bau einer steinzeitlichen Waffe oder „Römer und Germanen“, wo Münzen und Amulette gegossen werden.

Das Programm ist nur samstags möglich, es dauert inklusive Snackpause (selbst mitbringen) drei Stunden. Kostenpunkt: 120 Euro.

Wo: Johannes-Corputius-Platz 1, Altstadt

Infos: Tel. 0203 283 2640, www.stadtmuseum-duisburg.de/service/kindergeburtstag/

Im Lehmbruck-Museum können Kinder zwischen 6 und 13 Jahren ihren Geburtstag mit Museumsrallye feiern. Unterstützt von Kunstprofis können sie mit Farbe, Ton , Holz, Speckstein oder Draht auch eigene Werke kreieren und mit nach Hause nehmen.

So ein „Fest der Kreativität“ dauert zwei Stunden, bis zu 15 Personen können teilnehmen. Kostenpunkt: 130 Euro. Wer vor Ort auch einen Imbiss reichen möchte, kann einen dekorierten Tisch mitbuchen (150 Minuten, 150 Euro).

Wo: Friedrich-Wilhelm-Straße 40, Innenstadt

Infos: Tel. 0203 283-3294 https://lehmbruckmuseum.de/vermittlung/angebote/familien-und-kinder/

Kicker-Party

Im Ballkontakt kommen bewegungsfreudige Kinder auf ihre Kosten. Beim Fußball-Geburtstag kann für 159 Euro 90 Minuten gekickt werden. Ball und Leibchen werden gestellt, genau wie Wasser fürs Spiel. Anschließend gibt es noch ein gemeinsames Essen und eine Überraschung für das Geburtstagskind. Der Preis gilt für zehn Kinder an Werktagen bis 17.15 Uhr. Jedes weitere Kind kostet 10 Euro mehr, einen Aufpreis zahlt man auch an Wochenenden.

Anmeldungen: 0203/5706979 oder fussballhalle@ballkontakt.de

Wo: Sternbuschweg 360, Neudorf.

Feiern im Kino

Im UCI-Kino haben Geburtstagskinder freien Eintritt, für alle anderen kleinen Gäste kostet der Spaß 9,90 Euro, inklusive Popcorn, Getränk und einer süßen Überraschung. Begleitende Erwachsene zahlen den regulären Preis. Die Gruppe kann zwischen 6 und 20 Kinder groß sein, das Angebot gilt für Kinder zwischen 3 und 11 Jahren, der gewählte Film muss für die Altersgruppe freigegeben sein.

Wo: Neudorfer Str. 36-40

Infos: Tel. 0203 3019191, https://uci-kids.de/child-birthday

Unsere Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie haben eine tolle Location, ein schönes Angebot für einen Kindergeburtstag? Schreiben Sie gern anredaktion.duisburg@funkemedien.de

