Duisburg: Kindergeburtstag in Marxloh – Polizei stoppt Feier

Die Polizei Duisburg hat eine Kindergeburtstagsfeier in Marxloh aufgelöst, die nach der Coronaschutzverordnung zurzeit verboten ist.

Duisburg. Die Polizei hat eine Geburtstagsfeier in Duisburg-Marxloh aufgelöst. 29 Erwachsene und Kinder hatten spätabends einen Kindergeburtstag gefeiert.

Schon wieder meldet die Polizei Duisburg einen Einsatz in Marxloh, bei dem eine große Gruppe mit einer Feier gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen hat: Nach Angaben der Polizei feierten 17 Erwachsene, sechs Jugendliche und sechs Kinder einen Kindergeburtstag.

Die Polizei war nach eigenen Angaben am Freitag gegen 23 Uhr zu einer Ruhestörung an der Gertrudenstraße in Marxloh gerufen worden.

Marxloh: Platzverweise nach Party zu 3. Kindergeburtstag

Vor Ort fiel den Einsatzkräften auf, dass die Fenster einer Wohnung mit Girlanden geschmückt waren und laute Musik aus den Fenstern dröhnte.

„Wie sich herausstellte wurde in der betreffenden Etagenwohnung ein dritter Kindergeburtstag gefeiert“, berichtet das Präsidium in der Nacht auf Samstag. „Es waren zur Einsatzzeit dort insgesamt 29 Personen anwesend, davon 17 Erwachsene, sechs Jugendliche über 14 Jahren und sechs Kinder unter 14.“

24 dieser Personen sind nicht unter der Adresse der Gastgeber gemeldet. Ihnen erteilten die Einsatzkräfte Platzverweise.

Polizei leitet 23 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen Coronaschutzverordnung ein

Die Einsatzkräfte haben laut Polizei darüber hinaus gegen 23 Personen Bußgeldverfahren wegen der Veranstaltung einer beziehungsweise der Teilnahme an einer Feier eingeleitet, die nach der Coronaschutzverordnung verboten ist.

Den Teilnehmern drohen nun Bußgelder in Höhe von 250 Euro. Laut Bußgeldkatalog kann der Ausrichter sogar mit einem Bußgeld in Höhe von 5000 Euro belegt werden.

