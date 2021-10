Kinder werfen Gegenstand von Autobahnbrücke in Duisburg

Duisburg. Unbekannte Kinder haben in Duisburg einen Gegenstand von einer Autobahnbrücke geworfen. Die Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Unbekannte Kinder sollen am Montag in Duisburg einen Gegenstand von einer Autobahnbrücke geworfen haben. Das Wurfgeschoss traf dabei die Fahrertür eines roten Opel Astra. Der Fahrer blieb laut Auskunft der Polizei unverletzt.

Die eingesetzten Polizisten erstatteten eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Kripo sucht Zeugen, die die etwa sechsköpfige Gruppe gegen 13.20 Uhr an der Brücke über der A 59 an der Hufstraße in Alt-Hamborn gesehen haben.

Eines der Kinder soll eine blaue, ein weiteres eine rote Jacke getragen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 2800 entgegen.

