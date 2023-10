Kinder-Musical bringt Rolf Zuckowskis Hits nach Duisburg

„Die Weihnachtsbäckerei“ ist ein Erfolgsmusical und bald in Duisburg im Theater am Marientor zu sehen.

Duisburg. „In der Weihnachtsbäckerei“ gehört zu den größten deutschen Kinderliedern. Der Weihnachts-Hit von Rolf Zuckowski kommt als Musical nach Duisburg.

Wer seit den 1990er-Jahren geboren wurde, kennt die Lieder, wer seitdem selbst Kinder gekriegt hat, auch – und viele andere Menschen ebenfalls: Rolf Zuckowskis Album „Winterkinder“ von 1987 ist ein Dauerbrenner in der Weihnachtszeit geworden, das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ ein Klassiker. Es ist vor allem diese Musik, die das gleichnamige Musical zu einem der erfolgreichsten in Deutschland macht. Im Dezember sind 17 Shows in Duisburg zu sehen.

Kann man Schnee wirklich herbeiwünschen? Ist der Weihnachtsmann manchmal eigentlich auch eine Weihnachtsfrau? Und wo ist überhaupt das Rezept für die Weihnachtskekse geblieben? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt das Musical „Die Weihnachtsbäckerei“. Darin erleben die Geschwister Jonas, Paula und Emily gemeinsam mit ihrem Hund Muffin so einige Abenteuer.

Musical „Die Weihnachtsbäckerei“: 17 Shows in Duisburg

Als ihre Eltern wegen eines Schneetreibens nicht nach Hause kommen können, sind die drei auf sich allein gestellt. Sie müssen die heimische Weihnachtsbäckerei in Gang bringen, da am nächsten Morgen bereits die Großeltern erwartet werden. Natürlich ist der Kühlschrank leer, das Rezept verschwunden und kein Geld im Haus – die Geschwister müssen improvisieren.

„Erzählt wird eine turbulente Geschichte zur Vorweihnachtszeit“, schreiben die Veranstalter, „eingebettet sind 20 der schönsten Winter- und Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski – natürlich auch das bekannte Titellied“. Das Stück von 2018 dauert 65 Minuten (ohne Pause) und wird empfohlen für Kinder ab vier Jahren.

Die Koproduktion von Schmidts Tivoli und Stückgut gastiert vom 8. bis 17. Dezember mit 17 Shows im Theater am Marientor in Duisburg. Weitere Infos und Tickets gibt es online auf www.weihnachtsbaeckerei-musical.de. Zudem haben sich die Veranstalter eine besondere Möglichkeit einfallen lassen, um an Karten zu kommen:

Eine Ape, das dreirädrige Fahrzeug der italienischen Firma Piaggio, ist mit Werbung für das Musical geschmückt. Wer es sieht, kann ein Foto machen, per E-Mail an kontakt@jagu-agentur.de und mit etwas Glück zwei Karten für eine Vorstellung der Wahl gewinnen. (cst)

Wer diese dreirädrige Ape mit „Weihnachtsbäckerei“-Aufschrift sieht, kann Karten für das Musical gewinnen. Foto: Jagu Agentur

