Kinder bauen im Museum mit Schiffsbauer Bodo ein Boot

Duisburg. Im Binnenschifffahrtsmuseum in Duisburg-Ruhrort bauen Kinder in der Ausstellung „Bodo, der Bootsbauer“ ein Holzboot. Ausstellung endet bald.

Bevor sich die Kinderausstellung „Bodo, der Bootsbauer“ am Sonntag, 17. Juli, im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt an der Apostelstraße 84 in Ruhrort verabschiedet, gibt es am Sonntag, 10. Juli, von 12 bis 13.30 Uhr einen Workshop für Kinder von sechs bis zwölf Jahren unter dem Motto „Wir bauen ein Boot wie Bodo“ an. Unter der Anleitung von Käpt´n Yvi gestalten sie ihr eigenes Holzboot.

In der Ausstellung ist an Audio- und Mitmach-Stationen die Figur Bodo zu sehen und zu hören. So führt er durch die interaktiv gestaltete Bootswerft und erzählt von seinem Arbeitsalltag. Auf seiner Werft motivierter die jungen Besucher, eigene handwerkliche Fähigkeiten auszuprobieren, beispielsweise die Herstellung von Holznägeln, das Kalfatern, also das Abdichten der Fugen eines Holzschiffes. Außerdem lernt man in Bodos Wald etwas über den Werkstoff Holz. Am Ende des Rundgangs können die Kinder selbst ein Boot zu Ende bauen.

Begleitend zur Ausstellung gibt es ein Bilderbuch mit Erklärungen, und Kinder können ein Boot auf eine Postkarte malen, die dann im Museum aufgehängt wird. Eintritt plus Materialkosten betragen 6,50 Euro. Informationen und Anmeldungen unter 0203 283-94140 und www.binnenschifffahrtsmuseum.de.

