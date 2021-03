Um einen Vorfall an der Koloniestraße in Duisburg gibt es weiter Aufregung.

Privater Fahndungsaufruf Kind in Duisburg angesprochen? „Hexenjagd“ auf Hamborner

Duisburg. Im Netz wird ein Duisburger als „Kinderschänder“ bezeichnet und mit einem Vorfall in Neudorf in Verbindung gebracht. Kritik an privater Fahndung.

Nachdem ein Mann am vergangenen Mittwoch, 3. März, eine Neunjährige auf dem Schulweg in Duisburg-Neudorf angesprochen haben soll, ist die Aufregung weiter groß. Der Grund: In sozialen Netzwerken haben Nutzer in einen privaten Fahndungsaufruf mit einem Phantombild zu einem Fall aus Mettmann gestartet. Damit begann die „Hexenjagd“ auf einen Mann aus Hamborn.

Um die Mittagszeit soll ein Unbekannter an besagtem Mittwoch an der Koloniestraße versucht haben, das Kind mit Süßigkeiten in sein Auto zu locken. Bei der Polizei laufen die Ermittlungen zu dem Vorfall.

Warnmeldung macht bei Facebook und Whatsapp die Runde

Parallel dazu machen bei Facebook und Whatsapp aber bereits seit einigen Tagen Warnmeldungen verbunden mit einem Phantombild die Runde. Dieses Phantombild hat die Kreispolizei Mettmann zu einem Fall vor Ort erstellt. „Das Bild wurde nun willkürlich mit dem Vorfall in Duisburg in Verbindung gebracht“, stellt die Duisburger Behörde klar.

Nach dem privaten Fahndungsaufruf gingen bei der Polizei zahlreiche Hinweise auf einen Mann aus dem Duisburger Norden ein, der offenbar äußerlich eine starke Ähnlichkeit zum Phantombild hat. „Derzeit spricht nichts dafür, dass der aus Hamborn stammende Mann mit einem Vorfall in Mettmann oder dem in Neudorf in der vergangenen Woche etwas zu tun hat“, teilte die Polizei mit. Trotzdem wird findet sich im Internet nun auch das Foto des Hamborners mit dem Hinweis, dass es sich bei ihm „um einen Kinderschänder“ handle. Seit der Veröffentlichung werde er nach Polizeiangaben beleidigt und bedroht. Die Familie des Duisburgers hat bereits Strafanzeige erstattet.

Polizei Duisburg warnt vor privaten Fahndungsaufrufen

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal davor, private Fahndungsaufrufe zu starten. Nicht umsonst stelle der Gesetzgeber hohe Anforderungen an die Voraussetzungen für eine Fahndung in der Öffentlichkeit mit einem Foto oder dem Namen von Tatverdächtigen.