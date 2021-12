Kind entführt? Privater Fahndungsaufruf sorgt für Aufregung

Duisburg. Facebook-Beiträge berichteten von der Entführung eines Vierjährigen in Duisburg-Hochfeld. Die Polizei muss Aufklärungsarbeit leisten.

Private Fahndungsaufrufe nach einem vier Jahre alten Jungen haben in Duisburg für Aufregung gesorgt. Die Polizei warnt vor einem solchen Vorgehen.

Seit Mittwochmittag kursieren bei Facebook und in anderen sozialen Netzwerken die privaten Suchaufrufen nach dem Vierjährigen. Nach Angaben aus diesen Beiträgen soll der Junge von Unbekannten an einem Kindertagesstätte in Hochfeld entführt worden sein. Dazu wurde noch ein Foto des Kindes veröffentlicht.

Unter anderem die Postings auf Facebook ließen sich nicht mehr einfangen. Foto: Polizei Duisburg

Polizei Duisburg warnt vor privaten Fahndungsaufrufen bei Facebook und Co.

Tatsächlich war der Junge nach Angaben der Polizei kurz verschwunden, tauchte aber schnell und wohlbehalten wieder auf. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Aufrufe schon rasant verbreitet.

[Stadtteil-Check für Duisburg: alle Artikel und Stadtteil-Zeugnisse im Überblick]

„Eine Entführung lag nie vor“, unterstrich die Behörde in einer Mitteilung. Gleichzeitig verdeutlichte sie: „Der Gesetzgeber gibt einen sehr engen Rahmen für das Veröffentlichen von Fahndungen vor. Die Polizei prüft in jedem Fall gründlich, ob die Voraussetzungen erfüllt sind.“

In Fall von Mittwoch seien diese Vorgaben keinesfalls gegeben gewesen. Die Fahndungsaufrufe sorgten für Hetz- und Hasskommentare im Netz.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg