Kind (9) läuft in Marxloh auf die Straße – Unfall mit Auto

Duisburg. Ein Kind ist in Duisburg auf die Straße gelaufen, sodass ein Autofahrer eine Vollbremsung machen musste. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß.

Ein Kind hat sich am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Duisburg verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Mann mit seinem Auto gegen 20.40 Uhr auf der Pestalozzistraße in Marxloh unterwegs, als das Mädchen zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn lief und von dem BMW des 21-Jährigen erfasst wurde.

Laut Zeugenangaben soll der Fahrer mit etwa 20 Kilometern pro Stunde gefahren sein und zudem eine Vollbremsung hingelegt haben. Das neun Jahre alte Mädchen kam vorsorglich zur Untersuchungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

