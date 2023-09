Kidical Mass: Hier startet die Fahrrad-Demo für Familien

Bei der „Kidical Mass“ am Samstag demonstrieren Duisburger Familien mit Kindern für die Sicherheit im Straßenverkehr. Das Bild entstand bei der Fahrraddemo im vergangenen Jahr in Friemersheim.

Duisburg. Für Kinder und Jugendliche ist es im Duisburger Straßenverkehr besonders gefährlich. Deshalb startet am Samstag erneut die „Kidical Mass“.

Für Kinder ist es mit dem Fahrrad im Duisburger Straßenverkehr besonders gefährlich. Darauf weist die Fahrraddemo „Kidical Mass“ hin, zu der die Organisatoren am kommenden Samstag, 23. September, besonders Familien mit Kindern einladen. Treffpunkt für eine kleine Tour unter Polizeibegleitung ist um 15 Uhr am Hochfelder Markt, ab 14.15 Uhr startet ein Zubringer ab Ludgeriplatz in Neudorf.

„Jeder Stadtteil hat seine eigenen Probleme für Kinder im Straßenverkehr, gerade auch Hochfeld. Gleichzeitig stellen wir immer wieder fest: Die Probleme ähneln sich und lassen sich immer auf die Infrastruktur und das Verhalten der Verkehrsteilnehmer zurückführen“, sagt Wolfgang Dewald. Der Duisburger Fahrrad-Aktivist wirbt mit der Aktion, die er einmal mehr organisiert, um Aufmerksamkeit für radfahrende Kinder und Jugendliche.

Bündnis Hochfeld ruft in Schulen und Kitas zur Teilnahme auf

Unterstützt wird die „Kidical Mass“ vom Bündnis Hochfeld, zu dem sich Schulen, Kitas und Träger von Bildungsangeboten wie der DRK-Familienbildung zusammengeschlossen haben. Sie haben in den Einrichtungen zur Teilnahme aufgerufen. „Die Bewältigung von Wegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad hat neben den positiven Einwirkungen auf die Gesundheit und das Sozialverhalten von Kindern auch eine wichtige Bedeutung für die Umwelt“, sagt Anna Žalac (DRK). „Kinder sollen ihre Wege selbstständig und sicher zurücklegen können. Für unser Bündnis ist es insbesondere wichtig, dass dies nicht nur Wege zur Schule, sondern auch zu Freunden, zu Gruppenstunden oder zum Training sind.“

In Hochfeld mit vielen engen Straßen und vielbefahrenen Hauptverkehrsachsen seien die vielen Kinder im Stadtteil besonders gefährdet, beklagt das Bündnis. „Es fehlt an Information, Kontrollen und letztendlich Sanktionen, damit die Regeln im Straßenverkehr von allen Teilnehmenden eingehalten werden, insbesondere wenn dadurch schwächere Verkehrsteilnehmer wie Kinder gefährdet werden.“

Organisatoren: Mehr Kontrollen für sichere Mobilität von Kindern und Jugendlichen

Es müsse deshalb mehr Kontrollen und Sanktionen geben. Etwa für Parken auf den Fahrradwegen, besonders jenen, die Kinder und Jugendliche für den Schulweg nutzen. Nur auf den ersten Blick sei diese Situation spezifisch für Hochfeld, sagen Anna Žalac und Wolfgang Dewald. „Diese grundlegenden Probleme gibt es in ganz Duisburg. „Wir hoffen, dass auch aus anderen Stadtteilen möglichst viele zur Kidical Mass kommen und solidarisch auf die Probleme hinweisen, die uns alle betreffen.“

