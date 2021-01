Den Einbruch in Duisburg-Beeck bekam ein Bewohner mit und rief die Polizei.

Blaulicht Kellereinbruch in Beeck: Zwei Verdächtige sind noch Teenager

Duisburg. Nach einem Kellereinbruch in Duisburg-Beeck setzt die Polizei drei Tatverdächtige fest, davon zwei Teenager. Alle erwartet ein Strafverfahren.

Drei Einbrecher hat die Duisburger Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in Beeck festgenommen, nachdem der Bestohlene das Trio beim Einbruch in seinen Keller erwischt hatte. Zwei der Täter waren Teenager.

Um 1.40 Uhr wunderte sich der Bewohner einer Wohnung auf der Weststraße über ein lautes Poltern. Als er im Treppenhaus nachschaute, sah er drei männliche Personen wegrennen. Die Tür seines Kellerverschlages, sonst mit einem Vorhängeschloss gesichert, stand offen. Der 31-Jährige rief die Polizei.

Einbruch in Duisburg: Jugendliche Täter verstecken sich unter parkenden Autos

Die fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den Einbrechern. Auf dem Marktplatz in Beeck entdeckten die Beamte zwei Verdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren, die sich dort unter parkenden Autos versteckten. Den Dritten (27) fanden sie auf der Straße Lange Kamp. Er hatte einen Werkzeugkasten und Gartenhandschuhe dabei; ob das Werkzeug aus dem Keller des Einbruchsopfers stammt, muss noch geklärt werden.

Einer der beiden Jugendlichen gab den Einbruch zu. Auf der Wache wurden beide von ihren Erziehungsberechtigten in Obhut genommen. Alle drei erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahl.

