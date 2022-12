In Duisburg wurden nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus Bewohner von der Feuerwehr gerettet.

Feuerwehreinsatz Kellerbrand in Duisburg: Feuerwehr rettet drei Bewohner

Duisburg. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg wurden drei Bewohner aus dem verrauchten Gebäude gerettet. Eine Frau kam ins Krankenhaus.

Im Keller eines Duisburger Mehrfamilienhauses auf der Straße Am Kreuzacker in Wanheim-Angerhausen ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Drei Bewohner seien aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet worden, teilte die Feuerwehr mit. Eine Frau sei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher.

Die Anrufer berichtete der Feuerwehr um 2.16 Uhr von einer starken Rauchentwicklung und dass die Personen das Gebäude nicht mehr eigenständig verlassen können. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus.

Treppenhaus bei Eintreffen der Feuerwehr stark verraucht

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Treppenhaus demnach schon stark verraucht. Mehrere Menschen machten an Fenstern auf sich aufmerksam. Einige von ihnen hätten sich allerdings in sicheren Bereichen des Hauses befunden und bis zum Ende des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben können, hieß es.

Insgesamt waren 25 Bewohner vor Ort, die alle vom Rettungsdienst untersucht wurden. Da das Haus zunächst nicht mehr bewohnbar ist, kamen sie bei Freunden und Verwandten unter. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst unklar.

Feuerwehr mit insgesamt 68 Einsatzkräften vor Ort

Die Feuerwehr Duisburg war mit insgesamt 68 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Die Wachen der Berufsfeuerwehr wurden für die Dauer des Einsatzes durch weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Duisburg besetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Entstehungsursache des Brandes aufgenommen. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz um 4.15 Uhr. (dpa)

