Kellerbrand: Feuerwehr Duisburg rettet sechs Hausbewohner

Duisburg. Sechs Menschen sind in der Nacht in der Duisburger City von der Feuerwehr aus einem Haus befreit worden. Im Keller brannten Mülltonnen.

In einem Wohnhaus in der Köhnenstraße in der Duisburger Innenstadt haben in der Nacht zu Montag mehrere Mülltonnen gebrannt. Das Treppenhaus war stark verraucht. Die Feuerwehr musste mehrere Bewohner über eine Drehleiter aus dem Haus befreien.

Die Mülltonnen brannten im Keller. Gegen 2 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Die Feuerwehr riegelte den Keller ab, damit kein weiterer Rauch mehr ins Treppenhaus dringen konnte. Zeitgleich wurden sechs Bewohner mit einer Drehleiter ins Freie geholt.

Kellerbrand: Polizei Duisburg ermittelt

„Die weiteren Anwohner konnten später durch das Treppenhaus ins Freie geführt werden“, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Eine Person musste laut Feuerwehr kurzzeitig vom Rettungsdienst versorgt werden.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 37 Kräften vor Ort, zehn davon von der Freiwilligen Feuerwehr. Der Einsatz war nach knapp drei Stunden beendet.

Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. (Red.)

