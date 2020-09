Keine Beute: Einbrecher scheitern in Duisburg an Türen

Duisburg. Gleich mehrere Einbruchsversuche hat es nach Angaben der Polizei in Duisburg gegeben. Die Türen waren aber in allen Fällen bereits Endstation.

Einbrecher haben zuletzt In mehreren Duisburger Stadtteilen keine Beute machen können. Nach Angaben der Polizei sind sie jeweils an Türen gescheitert.

Demnach haben Unbekannte in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (15. September, 17 Uhr, bis 16. September, 7 Uhr) versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stormstraße in Rheinhausen einzubrechen. In Hochheide bemerkte ein 35-Jähriger, als er am Mittwochabend (16. September) gegen 17.10 Uhr in seine Wohnung an der Hanielstraße zurückkehrte, dass jemand versucht hatte, seine Türe aufzuhebeln.

Unbekannte scheiterten an den Hauseingangstüren in der Duisburger Altstadt

Und schließlich versuchten Unbekannte am Mittwoch in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 13 Uhr in zwei Mehrfamilienhäuser an der Köhnenstraße in der Altstadt einzudringen, scheiterten jedoch an den Hauseingangstüren.

Die Polizei sucht in allen Fällen Zeugen, die sich unter 0203 2800 melden sollen. Tipps zum Schutz vor Einbrüchen gibt das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz unter 0203 280 4254. Weitere Infos gibt es auf https://duisburg.polizei.nrw/kriminalpraevention-9 und www.polizei-beratung.de.

