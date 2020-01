Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Affen zum Mitnehmen

Wer exklusive Tiere halten will, muss gut vorbereitet sein. Bei Zoo Zajac gibt es nicht einfach einen Affen zum Mitnehmen. Es werden vorab Gespräche mit den Kunden geführt, was die Haltung und die jeweilige Voraussetzung angeht. Der zukünftige Halter braucht zwei offizielle Scheine, die er bei Zajac vorlegen muss. Diese bestätigen, dass er Affen in Zukunft artgerecht hält, sie halten darf und sich mit den Tieren auskennt.

Ein Naturschutzbeauftragter des Veterinäramtes teilt mit, wie groß das Gehege sein muss und ob es einen Zugang für ein Außengehege geben muss. Diese Regelung ist städteunterschiedlich. Ein Affe muss bei der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet sein.

Auch bei Krokodilen gibt es bestimmte Haltungsrichtlinien: Die Größe des Terrariums richtet sich nach der Größe des Tieres. Die Tiere stehen unter Artenschutz und werden registriert, die Ordnungsbehörde prüft die Haltung. Auch Warane und Schlangen sind meldepflichtig.