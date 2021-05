Kein Hausarzt – kein Impftermin? So will KV Nordrhein helfen

Das Impfzentrum in Duisburg ist ausgebucht. Und dann noch keinen festen Hausarzt, um nach einem Impftermin zu fragen? Die KV Nordrhein will Betroffenen nun helfen.

Duisburg. Das Impfzentrum Duisburg ist ausgebucht. Und ohne festen Hausarzt ist es noch schwieriger, einen Impftermin zu bekommen. So will die KVNo helfen.

Alle Mai-Termine im Impfzentrum Duisburg sind vergeben. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNo) rät deshalb derzeit, zu versuchen, auch in anderen Impfzentren der Region einen Termin zu bekommen. Eine weitere Alternative sind die Hausärzte, bei denen allerdings das Telefon momentan wegen zahlreicher Impfnachfragen nicht still steht.

Aber was machen eigentlich die Impfberechtigten, die keinen festen Hausarzt haben? Die KVNo will den Betroffenen nun helfen, an eine Corona-Impfung zu kommen.

Kapazitäten für Impfungen: KV Nordrhein fragt jetzt vor allem ihre Fachärzte

Viele Hausarztpraxen können demnach dafür zurzeit aus logistischen Gründen kaum noch neue Patienten aufnehmen. Die KVNo habe deswegen eine Umfrage zur Erstellung eines Online-Registers unter ihren Vertragsärztinnen und Vertragsärzten gestartet, die sich vor allem an Fachärztinnen und Fachärzte in Nordrhein richte.

Es werde gefragt, wer für Impfungen in seiner Praxis noch Kapazitäten frei hat, um Impfwillige aufnehmen zu können. Das Online-Register dieser Praxen will die KV Nordrhein so schnell wie möglich veröffentlichen.

