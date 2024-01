Tierheim Katzen in Kiste in Rhein geschmissen – „qualvoll ertrunken“

Duisburg Unbekannte sollen zwei Katzen in einer Transportbox in den Rhein geschmissen haben. Den traurigen Fall hat das Tierheim Duisburg veröffentlicht.

Dieser Fall aus dem Tierheim in Duisburg geht ans Herz und macht fassungslos: Von der Polizei ist den Mitarbeitern eine Transportbox mit zwei toten Katzen übergeben worden. Die Beamten sollen die Tiere zuvor aus dem Rhein geborgen haben.

„In der Box waren zwei Katzen eingesperrt, die qualvoll ertrunken sind“, teilt das Tierheim in sozialen Netzwerken mit. Die Mitarbeiter finden keine Worte für diese Tat, erklären die Verantwortlichen weiter. Man habe versucht, einen möglichen Chip auszulesen, doch die Tiere waren nicht registriert.

Katzen in Transportbox im Rhein – Tierheim bittet um Hinweise

Mit dem Fall wendet sich das Tierheim an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise. „Wir können einfach nicht hinnehmen, dass jemand, der eine so grausame und schreckliche Tat verübt, ohne jede rechtliche Konsequenz davonkommt“, schreiben die Verantwortlichen.

Die Tiere seien unterhalb der Friedrich-Ebert-Brücke gefunden worden, in der Nähe der Bunkerstation, heißt es weiter. Die beiden Katzen seien noch relativ jung, aber ausgewachsen, informiert das Tierheim. Das Fell ist weiß, mit schwarzen Flecken am Rücken und am Kopf. Eine der beiden Katzen habe einen dunklen Schwanz. „Wahrscheinlich handelt es sich um Geschwistertiere“, so das Tierheim. Die Katzen befanden sich in einer grau-weißen Transportbox.

