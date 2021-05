Katholische Kirche in Duisburg segnet online alle Liebenden

Die katholische Kirche in Duisburg reagiert am Montag, 10. Mai, mit einer Segensfeier für alle Liebenden auf das Segen-Verbot des Papstes.

Duisburg. Bei der Segensfeier der katholische Kirche in Duisburg sollen sich nicht nur Paare, sondern auch Eltern oder Trauernde angesprochen fühlen.

Zu einer Segensfeier für alle Liebenden laden die katholische Seelsorger aus den vier Duisburger Pfarreien St. Johann, St. Michael, Liebfrauen und St. Judas Thaddäus am kommenden Montagabend gemeinsam ein. Angesprochen fühlen sollen sich Liebespaare, aber auch Eltern und Kinder oder Trauernde.

Die Idee zu der Feier entstand in der Vorbereitungsgruppe für die Onlinegottesdienste in der Abteikirche St. Johann, aber sie zog rasch größere Kreise. Die beteiligten Pfarreien schließen sich damit einer bundesweiten Initiative katholischer Seelsorgender an, die unter dem Stichwort „#liebegewinnt“ um den 10. Mai herum Segensfeiern in ganz Deutschland organisieren. „Wir nehmen nicht hin, dass eine ausgrenzende und veraltete Sexualmoral auf dem Rücken von Menschen ausgetragen wird und unsere Arbeit in der Seelsorge untergräbt“, schreiben die Initiatoren der Aktion.

Duisburger Antwort auf Segensverbot des Papstes für gleichgeschlechtliche Paare

So denken auch die Duisburger Katholiken, möchten aber ihre Feier nicht ausschließlich für gleichgeschlechtliche Paare anbieten. „Die ganze Aktion ist schon als Antwort auf das neuerliche Segensverbot des Papstes für gleichgeschlechtliche Paare gedacht,“ sagt Eva Wieczorek-Traut, Pressereferentin des Stadtdekanats. „Aber wir möchten wirklich alle willkommen heißen, die sich in Liebe verbunden fühlen.“

Es geht um die Liebe und um die vielfältigen Lebensentwürfe und -geschichten von Menschen. Für die individuelle Segenshandlung hat das Vorbereitungsteam aus den vier Duisburger Pfarreien des Bistums Essen sogenannte Breakout Rooms eingerichtet, in denen Segnende und Gesegnete digital unter sich sein können, abseits des großen Geschehens.

Paare dürfen sich gerne gemeinsam einloggen

Katholischen Gegenwind für die bunte Aktion mit den Regenbogenfarben auf der Internetseite hat Eva Wieczorek-Traut bei der Organisation der Duisburger Segensfeier nicht zu spüren bekommen. „Meines Wissens hat es eine derartige digitale Zusammenarbeit der Pfarreien im Bistum Essen für ein gemeinsames spirituelles Online-Angebot bislang noch nie gegeben,“ sagt sie und freut sich darüber, dass die Rückmeldungen durch die Bank positiv und motiviert waren. „Wer als Paar an der Segensfeier teilnehmen möchte, ist eingeladen, sich im Sinne einer möglichst großen Nähe zum Partner während der Feier gemeinsam von einem Rechner aus einzuloggen“, so steht es in der Einladung.

Die Feier beginnt am Montag, 10. Mai, um 19 Uhr, als Zoom-Konferenz. Den Link dazu gibt es auf der Internetseite des Stadtdekanats unter www.stadtkirche-duisburg.de/aktuelles/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg