Katholische Familienbildungsstätte eröffnet neue neue Küche

In den vergangenen Wochen wurde die Lehrküche der Kath. Erwachsenen- und Familienbildung am Duisburger Wieberplatz runderneuert.

Duisburg-Altstadt. Die renovierte und modernisierte Küche der katholischen Familienbildungsstätte bietet Hobbyköchen viel Platz. Diese Kurse werden angeboten.

In der Lehrküche der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung Duisburg am Wieberplatz kann wieder gekocht werden. Die Mitarbeiter haben die alte Küche in den vergangenen Wochen aufwendig renoviert. „Es ist eine sehr moderne, attraktive Lehrküche mit einem gemütlichen Essbereich für Kochevents entstanden“, zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden.

Neu sind nicht nur die „großzügigen Arbeitsflächen“, sondern auch, dass sie auf unterschiedlichen Arbeitshöhen angebracht sind und auch ein Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung entstanden ist. „Mit dieser professionellen Ausstattung bieten wir beste Voraussetzungen, um unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kulinarisch zu begeistern”, schwärmt Fachbereichsleiter Markus Schrittenlacher, der es kaum erwarten kann, dass in den neuen Räumlichkeiten am Innenhafen wieder nach Herzenslust gebrutzelt und geschnippelt wird.

Duisburger lernen russische Gerichte kennen oder stellen kulinarische Präsente her

Am 27. Oktober und 4. November gibt es zum Beispiel ein Angebot für „Hobbyköche und die, die es werden wollen“. Die Teilnahme an beiden Treffen kostet 41,40 Euro. Der Kurs beginnt jeweils um 18.30 Uhr. Am 31. Oktober wird Interessierten ab 17.30 Uhr die russische Küche näher gebracht. Im mehrmals stattfindenden Kochtreff (3., 10., 17. und 24. November) begeben sich Hobbyköche auf eine „lukullische Wanderung durch Italien“. Am 4. Dezember werden „edle und kreative Weihnachtsgeschenke aus der Küche“ hergestellt. Und am 7. Dezember bekommen alle, die Lust auf etwas Neues haben, Anregungen für ein modernes Weihnachtsmenü.

Anmeldungen werden ab sofort unter der Rufnummer 0203/ 28104-52 oder online auf www.kefb.info angenommen.

