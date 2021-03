Katholiken im Duisburger Norden stellen Kirchenmusik neu auf

Festlich wird es bei den Serenadenkonzerten in der Abtei in Hamborn mit den Duisburger Philharmonikern und Gastensembles.

Die Großpfarrei St. Johann in Duisburg-Hamborn hat ihre Kirchenmusik neu aufgestellt. Nachfolger von Abteikantor Peter Bartetzky ist Markus Kämmerling, Peter Schäfer leitet das gerade gegründete Musikkolleg Abtei Hamborn. Mit dem geplanten Haus der Musik im Abteizentrum setzt Schäfer die vor gut einem Jahr begonnene Arbeit mit Projektchor und Workshops fort.

„Mein Ziel ist es, durch das Musikkolleg Talente zu suchen und sie zu fördern“, sagt der 58-Jährige, der sich bereits als Kirchenmusiker im Oberhausener Norden einen Namen gemacht hat. Er ist außerdem ausgebildet in Musikvermittlung und Musikmanagement. Schäfer hat unter anderem die große Schlussmesse des Oberhausener Katholikentags 2016 im Niederrhein-Stadion geleitet. Die Messe des zeitgenössischen Komponisten Thomas Gabriel erlebten 4000 Menschen.

Kirchenmusik für vier Gemeinden im Duisburger Norden

Markus Kämmerling bleibt als Abteikantor auch Koordinierender Kirchenmusiker der Pfarrei St. Johann mit drei weiteren Gemeinden im Duisburger Norden. Er arbeitet dabei mit einem nebenamtlichen Musiker-Kollegen sowie mit fünf ehrenamtlichen Frauen und Männern zusammen. Sie sorgen mit Bands, dem Kinderchor „Kreatives Chaos“, als „Populäre Front am Dom“ (PFaD) in Projekt- und Kirchenchören für Musik in Gotteshäusern, auf Plätzen und bei Festen.

Das Musikleben im Duisburger Norden prägen jetzt Peter Schäfer aus Oberhausen (links), der das neu gegründete Musikkolleg Abtei Hamborn leitet, und Abteikantor Markus Kämmerling, Nachfolger von Peter Bartetzky. Foto: Abtei Hamborn

Kämmerling will das überregional geschätzte Musikangebot in der Abtei und im Kreuzgang weiter auf hohem Niveau präsentieren und die von seinem Vorgänger aufgebauten guten Verbindungen zu den Duisburger Philharmonikern, zu Organisten im Netzwerk der europäischen Prämonstratenser-Abteien und zu profilierten Interpreten weiter pflegen.

30 Musiker sind in neuer „Bläsersymphonie“ dabei

Einen Neubeginn hat die Pfarrei St. Johann auch mit dem Start der „Bläsersymphonie“ unter dem 32-jährigen Jan-Philipp Arendt gemacht. Bisher waren wegen Corona nur im Herbst für gut fünf Wochen Proben möglich; dennoch zählen konstant gut 30 Musizierende zur Bläsersymphonie. „Wir wollen konzertant und allein für Blasinstrumente arrangierte oder komponierte Literatur angehen“, so der freiberufliche Posaunist, Dirigent und Folkwang-Master-Student. Sein langfristiges Ziel: „Wir wollen für Konzerte und Wettbewerbe bereit sein.“

Für Abt Albert Dölken als verantwortlicher Leiter der Pfarrei und Klostervorsteher öffnet gute Musik Tore für viele Menschen und für die Kirche. „Musik kann Menschen mit all ihren Fähigkeiten verbinden und zueinander führen.“ Im vielfältig geprägten Hamborn seien Musik und und Musikkolleg für Menschen unabhängig von Bekenntnis und Religion offen.

Bläsersymphonie und Abteichor sind auch im aktuellen Lockdown für Neukontakte oder Anmeldungen offen. Die Kontakte laufen derzeit per Mail über die Leiter via jparendt@posteo.de und markus.kaemmerling@t-online.de.

Zur Pfarrei St. Johann gehören zehn Kirchenstandorte: St. Johann und St. Joseph in Alt-Hamborn, Liebfrauen und St. Franziskus in Bruckhausen, St. Peter in Marxloh, Herz Jesu in Neumühl, St. Hildegard und St. Norbert in Obermarxloh, St. Barbara in Röttgersbach und St. Johannes in der Helios-Klinik Alt-Hamborn.