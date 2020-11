Kaßlerfeld: Zwei Abschleppwagen in Flammen – Zeugen gesucht

Zwei Abschleppwagen haben am Montagmorgen in Duisburg gebrannt.

Auf dem Gelände eines Abschleppdienstes in Duisburg haben am frühen Montagmorgen gegen 3.50 Uhr zwei Firmenwagen in Flammen gestanden. Die beiden Abschleppwagen waren auf dem Parkplatz des Unternehmens an der Kaßlerfelder Straße geparkt.

Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Beamten wenden sich deshalb an die Öffentlichkeit: Wer hat nachts in Kaßlerfeld möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter 0203 2800 an die Polizei wenden.