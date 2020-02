Karneval in Duisburg: Jecken feiern zu Altweiber friedlich

Duisburg. Die Duisburger haben an Altweiber in Kneipen, Bars, im Festzelt und am Kometenplatz friedlich gefeiert. Die Polizei zieht eine erste Bilanz.

Tausende Duisburger haben am Donnerstag zu Weiberfastnacht in Kneipen, Bars, im großen Festzelt an der Gutenbergstraße und unter freiem Himmel am Kometenplatz in Walsum gefeiert. Dabei blieb es weitgehend friedlich.

„Es gab nur vereinzelt kleinere Einsätze“, fasste eine Polizeisprecherin zusammen. Ausschreitungen habe es nicht gegeben. Die Polizei bereitet sich nun auf die Karnevalszüge in den Stadtteilen am Wochenende und auf den großen Rosenmontagszug vor. (mas)