Karneval-Stimmung hin oder her: An Umzugstagen gelten in Duisburg vielerorts Halteverbote. Wer falsch parkt, wird abgeschleppt.

Verkehr Karneval in Duisburg: Die Zugstrecken und Halteverbote

Duisburg. Wenn bald wieder Karnevalszüge durch Duisburgs Straßen rollen, gilt vielerorts Halteverbot. Wo Autofahrer dann besser nicht parken sollten.

Karneval steht vor der Tür. An den Tagen, an denen in Duisburg Umzüge stattfinden, werden entlang der Zug- und Aufstellstrecken Halteverbote ausgewiesen. Betroffen sind die Stadtteile Meiderich, Homberg, Wehofen, Hamborn, Serm, Neumühl sowie die Stadtmitte.

Die Stadtverwaltung weist schon im Vorfeld ausdrücklich darauf hin, dass die Einhaltung der Halteverbote kontrolliert und falsch geparkte Fahrzeuge abgeschleppt werden. In folgenden Straßen sollten die Duisburgerinnen und Duisburger an Umzugstagen also besser nicht parken:

Blutwurstsonntagsumzug in Meiderich (Samstag, 12. Februar)

Der Blutwurststonntagsumzug stellt sich entlang der Spessartstraße auf und zieht von dort über die Regenbergastraße in die Lösorter Straße und die Biesenstraße. Weiter geht es Auf dem Damm und über die Sommerstraße in die Gabelsbergstraße. Zielgerade ist die Von-der-Mark-Straße mit Auflösung an der Ecke zur Weißenburger Straße.

Nelkensamstagszug Homberg/Moers (Samstag, 18. Februar)

Am Nelkensamstag sind in Moers die Ottostraße, Dunkerstraße, Ehrenstraße und die Eberhardstraße für Fahrzeuge gesperrt. Dort beginnt der Zug und biegt anschließend auf die Moerser Straße ab, wo er an der Ecke Karlstraße endet.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Kinderkarnevalszug Wehofen (Samstag, 18. Februar)

In Wehofen starten die Narren an den Straßen Unter den Linden und Unter den Kastanien. Ein Halteverbot gilt dann außerdem im Kirchwiesenweg, in der Thyssen-Straße und auf der Straße Unter den Ulmen, wo der Zug sein Ende findet.

Grund zur Freude für die Duisburger Narren: Bald fährt der Nelkensamstagszug wieder durch Homberg und Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Kinderkarnevalszug Hamborn (Sonntag, 19. Februar)

Der Kinderkarnevalszug Hamborn nimmt Aufstellung auf folgenden Straßen: Harnackstraße, Bahnstraße, Ranenbergstraße, Parallelstraße und am Hamborner Altmarkt. Danach geht es über die Alleestraße in die Reichenbergerstraße, die Richterstraße und über die Schreckerstraße auf die Duisburger Straße. Auflösungsort ist die Weseler Straße/Ecke Wilhelmstraße.

Karnevalsumzug Serm (Sonntag, 19. Februar)

Wenn in Serm Karneval gefeiert wird, ist die Straße Am Lindentor für die Zugaufstellung gesperrt, anschließend geht es im Kreis über die Dorfstraße und die Straße Am Klapptor. Der Zug endet wieder Am Lindentor.

Karnevalsumzug „Die Pilssucher“ Neumühl (Montag, 20. Februar)

„Die Pilssucher“ ziehen am Rosenmontag vom Parkplatz an der Gerlingstraße aus los, wo der Zug später auch wieder endet. Halteverbote gelten in Teilen der Fiskusstraße, sowie der Albert-Einstein-Straße und der Salzmann-Planck-Straße, in der Freiburger Straße, der Max-Planck-Straße, Lehrerstraße, Ruprechtstraße und Barbarastraße.

Nach Jahren der Coronaeinschränkungen können die Narren beim Rosenmontagsumzug in der Duisburger Innenstadt in diesem Jahr wieder drauf los feiern wie zuletzt im Februar 2020. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Rosenmontagszug in der Stadtmitte (Montag, 20. Februar)

Der große Rosenmontagszug in der Stadtmitte sammelt sich auf der Schifferstraße und „Am Innenhafen“. Gesperrt ist dann auch die Zugstrecke über das Stapeltor, die Oberstraße, die Poststraße, Gutenbergstraße, Köhnenstraße und Landfermannstraße bis zur Ecke Ludgeristraße. Dort geht es weiter über den Ludgeriplatz in die Heinrich-Bertmanns-Straße. „Am Güterbahnhof“ löst sich der Zug auf.

Alle Informationen zum Duisburger Karneval und den Umzügen finden Interessierte unter www.duisburg.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg