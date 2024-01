Karneval im Duisburger Westen: Alle Infos zu Veranstaltungen

Duisburg-West Kleine und große Narren in Rheinhausen, Homberg & Co. können sich auf mehreren Veranstaltungen austoben. Wann und wo Karneval gefeiert wird.

Obwohl man im normalen Stadtbild noch keine Hulks, Schneewittchen oder laufende Blumenbeete sieht, so ist die fünfte Jahreszeit doch bereits in vollem Gange. Auch in Rheinhausen und Umgebung können die Narren sich auf mehreren Veranstaltungen austoben. Dafür haben die KG Rot-Weiß Rheinhausen, die Karnevalsfamilie Homberg oder Blau-Silber Rheinhausen auch in dieser Session wieder gesorgt.

Am Sonntag, 21. Januar lädt Präsident Peter Bier (KG Blau-Silber) zur traditionellen Herrensitzung. Los geht es natürlich um 11.11 Uhr, Einlass ist ab 10 Uhr. Getagt wird im StellwerkHof. Karten gibt es zum Preis von 23 Euro ebenda oder bei Bruno Hensellek unter 02065/57163. Wer nichts vom diesjährigen Motto „66 Jahre schon feiert Blau-Silber Tradition“ verpassen will, der ordert direkt auch Karten für den Lumpenball. Der steigt am Freitag, 26. Januar, um 20.11 Uhr (Einlass 19.11 Uhr). Gefeiert wird ebenfalls im StellwerkHof, Am Stellwerk 33 in 47229 Duisburg.

Die KG Rot-Weiß Rheinhausen, die Karnevalsfamilie Homberg und Blau-Silber Rheinhausen veranstalten mehrere Sitzungen, auf denen sich die Narren austoben können (Archivbild aus dem Jahr 2023). Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Damensitzung der KG Rot-Weiß Rheinhausen findet in der Rheinhausenhalle statt

Bei der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß-Rheinhausen wird es am Sonntag, 4. Februar, erneut ernst. Um 15 Uhr startet die Damensitzung in der Rheinhausenhalle. Einlass ist um 14 Uhr, mit dabei sind unter anderem die Tanzgarden von Rot-Weiß, die Calypso OldStars, die Ruhrpott Guggis, die Holländische Kapelle und nicht zuletzt Mallorca-Star Jürgen Milski.

Der Eintritt kostet 19 Euro, Karten gibt es bei Erich Raszat an der Krefelder Straße 169 in 47226 Duisburg (Telefon: 02065/64545), bei Optik Froebel, Friedrich-Alfrad Straße 79, 47226 Duisburg (Telefon: 02065/56136) oder auch bei Petra Körner in der Reiseecke, Kronprinzenstraße 11, 47229 Duisburg (Telefon 02065/47906).

Kinderkarneval in Duisburg-Homberg: Hier gibt es Karten

Die Karnevalsfamilie Homberg lädt am Freitag, 9. Februar, um 16 Uhr zur traditionellen Kindersitzung. Einlass ist um 15 Uhr und allen kleinen Jecken unter fünf Jahren wird der Eintritt von fünf Euro erlassen. Karten gibt es bei Optik Heger an der Augustastraße 47 oder beim Multi-Music-Corner, Scherpenbergerstraße 25 in 47443 Moers. Der Elferrat der Karnevalsfamilie Homberg lädt dann unter dem Motto „Egal ist … 88“ am Sonntag, 11. Februar, zur großen Karnevalsveranstaltung in die Glückauf-Halle ein.

Wie auch im Jahr 2023 (Archivbild) feiert der Elferrat der Karnevalsfamilie Homberg den Karneval in der Glückauf-Halle. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Präsident Marcel Straub verspricht als Showact unter anderem „Die Rheinperlen“, natürlich die „Galaxy Dancers“ und die „Tena-Ladies“. Als Gäste erwartet er neben vielen anderen auch Ingrid Kühne und Klaus und Willi. Einlass ist um 17.11 Uhr, los geht’s um 18.11 Uhr. Die Eintrittskarten gibt es ab 19 Euro. Zu beziehen an den oben genannten Vorverkaufsstellen der Karnevalsfamilie und zusätzlich bei Lotto Toto Tabakwaren Kwidzinski, Kirchstraße 145a.

