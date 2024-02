Karl-Lehr-Brückenzug: Jetzt verschwindet die nächste Brücke

Duisburg Zwischen Kaßlerfeld und Ruhrort wird auch die Hafenkanalbrücke abgebaut. Was Schaulustige sehen können und welcher Verkehrsweg blockiert wird.

Die Bauarbeiten am Oberbürgermeister-Karl-Lehr-Brückenzug zwischen Kaßlerfeld und Ruhrort gehen in die nächste Phase. Nachdem der Rückbau der Ruhrbrücke planmäßig geklappt hat und die stadtbildprägenden Bögen nun verschwunden sind, wird am Wochenende vom 16. bis zum 19. Februar die Brücke über den Hafenkanal abgetragen. Für Bauleiter Artur Brakowski und das Team werden die Arbeiten eine leichtere Übung: „Die Hafenkanalbrücke ist nur halb so hoch wie der vordere Teil. Das Team ist eingespielt“, so Brakowski.

Neue Hafenkanalbrücke nach Duisburg-Ruhrort besteht aus einem 125 Meter langen Bauwerk

So ein schwimmender Ponton, wie er unter den beiden Brücken zu sehen ist, kommt nun auch beim Abbau der Hafenkanalbrücke zum Einsatz. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

125 Meter misst die Hafenkanalbrücke insgesamt, sie besteht aus einem 83 Meter langen Hauptteil, einer Vorlandbrücke und einer sogenannten einflügeligen Klappbrücke aus dem Jahr 1906. Die Hauptbrücke wurde 1958 installiert, die Vorlandbrücke 1935. „Die neue Brücke ist ebenfalls 125 Meter lang, ist aber durchgehend“, beschreibt Brakowski. Bei der maroden Hafenkanalbrücke wurde 2016 der Verkehr auf eine Spur pro Richtung reduziert, um die Sicherheit weiter zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt. Künftig können Autofahrer hier wieder Tempo 50 fahren.

Während der Bauarbeiten am Wochenende wird der Schiffsverkehr eingeschränkt – Autos, Pkw, Radler, ÖPNV-Nutzer und Fußgänger kommen aber über die neuen Brücken ganz normal von Ruhrort Richtung Innenstadt und retour.

Auch bei der Hafenkanalbrücke wird die Demontage durchgängig vom Wasser aus unterstützt, unter Einsatz eines flachen Kahns – eines sogenannten Pontons. Der Ponton ist ein Schwimmkörper, der mit verstellbaren Stahlgerüsten ausgestattet ist, die in der Höhe anpassbar sind. Unter der Brücke keilt sich das Gerüst ein und stabilisiert die Brücke. Die Höhe wird je nach Wasserstand angepasst, um einen kontinuierlichen Kontakt zwischen Ponton und Brücke sicherzustellen.

Alte Brückenteile werden in die Ruhr zur Vormontagefläche geschwommen

Am Freitag sollen die Arbeiten starten und voraussichtlich bis Montag dauern. Bei der Demontage werden zuerst die Fachwerkelemente der Hafenkanalbrücke entfernt. Nach Abschluss dieser Arbeiten bleibt lediglich die Fahrbahn der Brücke übrig. Diese wird mithilfe des Pontons unter der neuen Hafenkanalbrücke hindurchgeschwommen.

Dann geht es ein Stück Richtung Rhein und dann in die Ruhr zur ehemaligen Vormontagefläche. Dort werden dann alle abgetrennten Teile weiter zerlegt – so wie es zuvor auch schon bei der alten Hohenzollernbrücke der Fall war. Der Ponton kam auch schon bei dem ersten Rückbau zum Einsatz. „Alles läuft so wie es vorgesehen ist“, bestätigt Brakowski.

Der Neu- und Rückbau des Karl-Lehr-Brückenzugs ist Duisburgs größtes innerstädtisches Infrastrukturprojekt. Die Gesamtkosten der Sanierung werden mit rund 175 Millionen Euro beziffert.

