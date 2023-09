Karl-Lehr-Brücke in Duisburg: Alle Infos zur Vollsperrung

Duisburg-Ruhrort. Duisburg vor dem Stresstest: Ende September wird die Karl-Lehr-Brücke voll gesperrt. Hier gibt es alle Infos zu Umleitungen und Hintergründen.

Ende des Monats ist es so weit: Am Sonntag, 24. September, wird der OB-Karl-Lehr-Brückenzug ab 22 Uhr voll gesperrt. Das gilt auch für Fußgänger und Radfahrer sowie die Straßenbahnen. Umleitungen werden ausgeschildert, die DVG richtet für diese Zeit einen Schienenersatzverkehr ein.

Der Oberbürgermeister-Karl-Lehr-Brückenzug mit dem Verteilerkreis Kaßlerfeld und der Anbindung an die L140 ist eine der wichtigsten innerstädtischen Nord-Süd-Verbindungen Duisburgs. Er bindet zudem den Hafen an das überörtliche Straßennetz an. Foto: Ilja Höpping / Stadt Duisburg

Grund für die Vollsperrung ist, dass die Wirtschaftsbetriebe Duisburg ab Montag, 25. September, die neuen Brücken über den Hafenkanal und die Ruhr an das Straßennetz anschließen.

Dafür müssen unter anderem die Schienen der Straßenbahnlinie 901 verlegt werden. Zudem wird das alte Brückenbauwerk, das über den bereits vor Jahren verfüllten Kaiserhafen führt, abgebrochen und ein Erdwall aufgeschüttet (wir berichteten). Der Brückenzug müsse deswegen aus Platzgründen komplett geschlossen werden, erklärt Planungsdezernent Martin Linne.

[Praktisch & zuverlässig, aktuell & umfangreich: Den besten Nachrichtenüberblick für Duisburg im Netz bietet unser Duisburg-Newsletter. Hier können Sie die tägliche E-Mail gratis bestellen.]

Die Vollsperrung des Karl-Lehr-Brückenzuges dauert voraussichtlich bis zum 5. November. Dann soll er für Rettungsdienste, Polizei und den öffentlichen Personennahverkehr wieder freigegeben werden. Auch der Hafenverkehr kann die Brücke dann wieder von Süden kommend bis zur Speditionsinsel anfahren, eine Durchfahrt über den gesamten Brückenzug ist allerdings nicht möglich. Für Fußgänger, Radfahrer und den Individualverkehr bleibt die Brücke voraussichtlich bis zum Jahresende gesperrt.

Karl-Lehr-Brückenzug gesperrt: Beeinträchtigungen gibt es auch im Kaßlerfelder Kreisel

Für den Anschluss der neuen Ruhrbrücke an den Kreisverkehr „Kaßlerfeld“ muss der Kreisel halbseitig gesperrt werden. Dies bedeutet, dass Autofahrer, die aus Fahrtrichtung „Ruhrdeich“ kommen, den Kreisverkehr nur geradeaus in Richtung „Am Brink“ nutzen können. Ein Abbiegen Richtung Innenstadt/Kaßlerfeld ist nicht möglich. Eine Umleitung wird über die Max-Peters-Straße ausgeschildert. Von „Am Brink“ kommend, bleibt die Zufahrt Richtung Innenstadt und Straße „Ruhrdeich“ frei. Wer von der Innenstadt anfährt, kann nur rechts auf die Straße „Ruhrdeich“ abbiegen. Voraussichtlich ab Montag, 6. November, ist der Kreisverkehr wieder voll befahrbar.

Im Zuge des Großbauprojekts „Karl-Lehr-Brücke“ entsteht aus dem Kreisverkehr in Kaßlerfeld eine Kreuzung. Grund für den Umbau ist die Straßenbahn, die aktuell mitten durch den Kreisverkehr fährt, ohne dass der Pkw-Verkehr durch eine Ampelschaltung geregelt wird. Das würde heute keiner mehr genehmigen, erklärt Martin Linne.

Schwanentorbrücke wird ebenfalls geschlossen

Martin Linne, Dezernent für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport beschreibt die Vollsperrung des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges als „entscheidende Phase mit unvermeidbaren Einschränkungen“. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Während der Arbeiten an der Großbaustelle Karl-Lehr-Brücke wird auch an der Schwanentorbrücke am Innenhafen gearbeitet. Hier ist die DVG mit Gleisbauarbeiten beschäftigt, so dass auch die Schwanentorbrücke für den Verkehr voll gesperrt werden muss. Die Schließung beginnt Ende September –zeitgleich mit der Sperrung des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges – und dauert voraussichtlich bis Ende Oktober. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann die Schwanentorbrücke während der Bauarbeiten passieren.

Stadt Duisburg, Wirtschaftsbetriebe Duisburg und Duisburger Verkehrsgesellschaft bitten um „Verständnis für die unumgänglichen Arbeiten“ und hoffen, dass sich alle Verkehrsteilnehmer an die ausgeschilderten Umleitungen halten oder den Schienenersatzverkehr nutzen. Nur so könnten ein möglichst guter Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit für alle sichergestellt werden.

>> Auch die A 40 wird an zwei Wochenenden gesperrt

Parallel zu den Vollsperrungen von Karl-Lehr- und Schwanentorbrücke stehen massive Verkehrsbehinderungen auf der A 40 an.

auf der A 40 an. Wegen des Ausbaus der Rheinbrücke in Duisburg-Neuenkamp muss die Autobahn an zwei Wochenenden jeweils für vier Tage gesperrt werden. Das bedeutet: Homberger, Moerser und alle, die von der anderen Rheinseite kommen, müssen Umwege über die A 42 und A 59 oder die Rheinhauser Brücke in Kauf nehmen – oder die (wahrscheinlich ohnehin volleren) Umleitungsstrecken in Ruhrort nutzen.

gesperrt werden. Das bedeutet: Homberger, Moerser und alle, die von der anderen Rheinseite kommen, müssen Umwege über die A 42 und A 59 oder die Rheinhauser Brücke in Kauf nehmen – oder die (wahrscheinlich ohnehin volleren) Umleitungsstrecken in Ruhrort nutzen. Die DEGES, die im Auftrag des Bundes und der Autobahn GmbH des Bundes die neue achtstreifige Rheinbrücke plant und realisiert, will die A 40 im November oder spätestens Anfang Dezember sperren.

>> Diese offiziellen Umleitungen sollten Verkehrsteilnehmer kennen

Während der Sperrung der Karl-Lehr-Brücke werden folgende großräumigen Umleitungen eingerichtet:

eingerichtet: Für Pkw: Über Ruhrdeich, Emmericher-, Westender-, Bahnhof-, Bürgermeister-Pütz-Straße und Am Nordhafen.

Über Ruhrdeich, Emmericher-, Westender-, Bahnhof-, Bürgermeister-Pütz-Straße und Am Nordhafen. Für Lkw: Über Ruhrdeich, Emmericher-, Westender-, Bahnhofstraße, Auf dem Damm, Biesen-, Bau- Vohwinkelstraße, Am Nordhafen.

Über Ruhrdeich, Emmericher-, Westender-, Bahnhofstraße, Auf dem Damm, Biesen-, Bau- Vohwinkelstraße, Am Nordhafen. Grundsätzlich wird es Lkw- und Pkw-Fahrern möglich sein, auf die A 59 aufzufahren. Offiziell ausgeschildert werden darf diese Variante aber nicht – weil bei der Sperrung einer kommunalen Straße nicht über eine Autobahn umgeleitet werden darf und umgekehrt.

Für Radfahrer: Die geplante Umleitungsroute sieht die folgende Streckenführung vor: Ruhrdeich, Ruhrwehr, Pontwert, Kiffward, Sympher- Gerrick, Bürgermeister-Pütz-Straße bis Am Nordhafen.

Die geplante Umleitungsroute sieht die folgende Streckenführung vor: Ruhrdeich, Ruhrwehr, Pontwert, Kiffward, Sympher- Gerrick, Bürgermeister-Pütz-Straße bis Am Nordhafen. Fußgängern wird empfohlen, den eingerichteten Schienenersatzverkehr zu nutzen.

wird empfohlen, den eingerichteten Schienenersatzverkehr zu nutzen. Infos zum Großprojekt Karl-Lehr-Brücke gibt es hier: www.ob-karl-lehr-bruecke.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg