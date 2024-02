Karl-Lehr-Brücke: Für ihn einer der schönsten Orte Duisburgs

Duisburg René Wolf gewinnt das Andenken an den Karl-Lehr-Brückenzug in Duisburg. Mit ihm verbindet er Positives und als Radfahrer so manche Angstzustände.

Da ist das Ding: René Wolf ist der Gewinner der Verlosung, bei der sich Duisburgerinnen und Duisburger um ein Stück Karl-Lehr-Brücke bewerben konnten. Nun gab’s die Übergabe – natürlich dort, wo früher das alte Bauwerk stand.

„Mein Lokalpatriotismus ist sehr stark ausgeprägt und besonders der Karl-Lehr-Brückenzug hat für mich eine besondere Bedeutung“, erklärt der 36-Jährige. Aufgewachsen ist er in Homberg und hat 2006 eine Ausbildung in der Innenstadt zum Einzelhandelskaufmann in einem Fahrradgeschäft begonnen. Klar, dass es fortan täglich mit dem Drahtesel über die Friedrich-Ebert- und die Karl-Lehr-Brücke ging. „Auf der Jagd nach einer neuen Bestzeit bin ich bei Wind und Wetter geradelt.“

Brücke zwischen Duisburg-Ruhrort und Kaßlerfeld war Weg zur Arbeit, zum Shoppen und ins Nachtleben

Aber mit dem Weg verbindet René Wolf noch viel mehr: „Ich erinnere mich an meine Ausflüge ins Nachtleben und die ersten Diskobesuche in der Jugend. Als Kind fand ich die Shopping-Besuche in Duisburg aufregend und irgendwann habe ich in der Innenstadt gewohnt und bin dann über die Brücke in die alte Heimat nach Homberg gefahren.“

An so manche brenzlige Situation erinnert sich der 36-Jährige allerdings auch: „Ich habe immer über den Zustand des Radwegs und der Straße geflucht, egal, in welche Richtung man gefahren ist. Und der Kaßlerfelder Verteilerkreis war eine sich ständig wiederholende Nahtoderfahrung, mit erheblichen Bremsmanövern und viel Angstschweiß.“

Innerhalb von einer Woche war die alte Karl-Lehr-Brücke abgebaut. Ende Februar geht‘s mit der Hafenkanal-Brücke in Duisburg weiter. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Neue Brücke hat auch neuen Radweg zu bieten

Zur neuen Brücke gehört immerhin auch ein neuer Straßenbelag sowie Radwege. Die Durchfahrt durch den Kreisverkehr ist für Radfahrer und Fußgänger mittlerweile gesperrt. Sie müssen einen kleinen Umweg in Kauf nehmen und an einer Ampel den Bereich umfahren.

Das Stück Brücke bekommt bei René Wolf nun einen Ehrenplatz – und seine Frau ist wohl froh, dass die Erinnerung nicht ganz so große Dimensionen hat. Wolf gerät jedenfalls ins Schwärmen: „Die Brücke ist für mich einer der schönsten und authentischsten Orte Duisburgs. Der Blick auf den Hafen, den Stadtwerketurm, die Mischung aus Natur, Industrie, Wasser, Verkehrschaos, Stahl und Beton.“

