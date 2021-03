Karfreitagsmusik mit Bach-Kantaten aus der Marienkirche

Bei der Aufzeichnung in der Duisburger Marienkirche: Solist ist der Bariton Peter Rembold.

Duisburg. Die evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg stellt ihre Karfreitagsmusik erneut ins Internet. Konzert wurde in der Marienkirche aufgezeichnet.

Zum zweiten Mal bietet die evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg wegen der Pandemie eine Karfreitagsmusik ausschließlich im Internet an. Das Konzert wurde diesmal in der aufwendig renovierten Marienkirche aufgezeichnet, die wegen der Pandemie noch nicht wieder eröffnet werden konnte, sich aber akustisch gut für Konzerte eigne, so Salvatorkantor Marcus Strümpe.

Auf dem Programm stehen zwei bekannte Kantaten von Johann Sebastian Bach, die „Kreuzstabkantate“ sowie „Ich habe genug“. Beide Werke weisen musikalisch eine große Nähe zu Bachs Matthäuspassion auf und gehören zu den meistaufgeführten Kantaten Bachs. Solist ist der Bariton Peter Rembold, ein Sänger, der sich auf die Solowerke des Thomaskantors spezialisiert hat. Er wird begleitet von einem Instrumentalensemble um den Geiger Tonio Schibel sowie der Oboistin Vera-Isabel Volz und vier Sängern der Salvatorkantorei, den Salvocalisten. Die Gesamtleitung hat Marcus Strümpe.

Das vierzigminütige Konzert wird am Karfreitag, 2. April, ab 17 Uhr auf den Youtubekanälen „Salvatorkirche Duisburg“ und „evangelisch alt-duisburg“ gesendet und bleibt dann dort abrufbar. Dort findet man auch eine Spendenmöglichkeit, um solche Konzerte in diesen Zeiten zu unterstützen.